Peugeot 408 2026 facelift ra mắt, bổ sung bản thuần điện chạy 456 km/sạc

(GLO)- Peugeot chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu 408 thế hệ thứ ba tại châu Âu. Peugeot 408 cho thấy tham vọng rõ rệt của thương hiệu Pháp trong cuộc đua điện hóa, với các tùy chọn hybrid, plug-in hybrid và thuần điện.

Triển lãm ô tô Brussels 2026 đang diễn ra tại Bỉ, Peugeot đã mang đến một gương mặt quen thuộc nhưng sắc sảo hơn, đó là phiên bản nâng cấp của 408. Ở phiên bản mới, xe sở hữu thiết kế thể thao, cao cấp hơn cùng một số cải tiến đáng chú ý.

Ra mắt lần đầu vào giữa năm 2022. Ở bản facelift 2026, mẫu xe này được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến hệ truyền động, đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu của phiên bản chạy điện hoàn toàn e-408.

Peugeot 408 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thương hiệu Pháp khi từ bỏ dáng sedan truyền thống để theo đuổi phong cách crossover fastback hiện đại, thể thao.

Peugeot 408 2026 gây ấn tượng mạnh mẽ với phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn. Lưới tản nhiệt mới, cụm đèn pha sắc sảo và dải đèn LED định vị ban ngày hình “móng vuốt” đặc trưng. Sự thay đổi này không chỉ giúp xe trông thể thao và mạnh mẽ hơn mà còn tăng khả năng nhận diện thương hiệu Peugeot một cách rõ rệt.

Lưới tản nhiệt của Peugeot 408 2026 được thiết kế biểu cảm hơn và còn có logo phát sáng trên các bản cao cấp. Nằm phía sau huy hiệu Sư tử là cảm biến radar, tạo cảm giác gọn gàng và tinh tế hơn. Ngoài ra, xe có cản trước mới và hốc hút gió trung tâm được chỉnh sửa, chuyển từ họa tiết tổ ong sang các nan nằm ngang.

Thân xe 408 2026 vẫn giữ nguyên kiểu dáng fastback độc đáo, nhưng được làm mới bằng các đường gân dập nổi sắc nét hơn và bộ mâm xe với thiết kế đa dạng, kích thước từ 17 đến 20 inch. Những chi tiết này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu quả khí động học, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Xe cũng có bảng màu mới, trong đó có màu độc quyền xanh Flare Green là một điểm nhấn, giúp xe nổi bật và thu hút hơn.

Peugeot 408 2026 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch với giao diện đồ họa mới, hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết cho người lái. Màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, dễ dàng kết nối và sử dụng các ứng dụng. Hệ thống i-Connect Advanced tích hợp định vị TomTom, trợ lý ảo ChatGPT và nhiều tính năng trực tuyến khác, mang đến trải nghiệm lái xe thông minh và tiện lợi.

Peugeot 408 2026 trang bị hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống kiểm soát lực kéo ASR, hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường và nhiều tính năng khác. Những trang bị này giúp bảo vệ người lái và hành khách trong mọi tình huống.

Peugeot 408 facelift 2026 được trang bị động cơ điện mạnh mẽ, sản sinh công suất 213 mã lực và mô-men xoắn 343 Nm. Đi kèm với đó là pin NMC dung lượng 58,2 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 456 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Ngoài ra, xe còn có tính năng Plug & Charge, chức năng Vehicle To Load (V2L) để sạc thiết bị ngoài xe, cung cấp công suất tối đa 3,5 kW và khả năng sạc nhanh DC công suất 120 kW giúp xe sạc từ 20% lên 80% pin chỉ trong khoảng 30 phút. Đây là một bước tiến quan trọng của Peugeot trong việc chuyển đổi sang xe điện và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Dù hệ truyền động không mới, nhưng có nhiều tính năng bổ sung như hệ thống sưởi pin trước khi sạc. Trong thời tiết lạnh, người dùng có thể kích hoạt tính năng làm nóng pin chỉ bằng một nút bấm kỹ thuật số. Trên bản GT, khi bạn dùng hệ thống định vị để dẫn đường tới trạm sạc, xe sẽ tự động kích hoạt tính năng sưởi pin vào đúng thời điểm.

Phần đuôi xe Peugeot 408 2026 được trau chuốt tỉ mỉ với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, dòng chữ “Peugeot” phát sáng. Những thay đổi này mang đến cho đuôi xe vẻ ngoài tinh tế, sang trọng và hiện đại, đồng thời tăng cường khả năng nhận diện vào ban đêm.

Bên cạnh đó là phiên bản plug-in hybrid 408 PHEV 240 e-DCS7, kết hợp động cơ xăng công suất 180 mã lực với mô-tơ điện 125 mã lực, cho tổng công suất 240 mã lực. Đáng chú ý, Peugeot đã chuyển sang sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp thay cho hộp số tự động 8 cấp trước đây. Bộ pin 14,6 kWh cho phép xe chạy thuần điện tối đa 85 km, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị và giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu.

Lựa chọn còn lại là phiên bản hybrid nhẹ 408 Hybrid 145 e-DCS6, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.2L ba xi-lanh kết hợp mô-tơ điện tích hợp trong hộp số tự động 6 cấp. Tổng công suất đạt 145 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố khoảng 5 lít/100 km. Theo Peugeot, hệ thống này có thể vận hành ở chế độ thuần điện tới 50% thời gian khi di chuyển trong đô thị, qua đó tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải.

Giá bán của Peugeot 408 2026 hiện vẫn chưa được công bố.