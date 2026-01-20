Mazda CX-5 có thêm đối thủ mới tại Việt Nam: Omoda C7 mở cọc, giá từ 839 triệu đồng

(GLO)-Thị trường SUV hạng C tại Việt Nam chuẩn bị đón thêm một tân binh mới khi Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức công bố chương trình nhận đặt cọc cho mẫu Omoda C7. Mẫu xe này được định vị cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Hyundai Tucson.

Theo kế hoạch, 200 khách hàng đầu tiên đặt cọc Omoda C7 2026 sẽ được hưởng ưu đãi gồm 1 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm bảo dưỡng miễn phí hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây được xem là chính sách hỗ trợ nhằm giảm chi phí sử dụng xe trong giai đoạn đầu.

Mẫu Omoda C7

Theo Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết, Omoda C7 được phân phối với hai phiên bản gồm Flagship sử dụng động cơ xăng và PHEV (SHS) Flagship. Giá bán dự kiến lần lượt là 839 triệu đồng và 949 triệu đồng. Mức giá chính thức sẽ được công bố trong quý II/2026, xe bắt đầu giao tới tay khách hàng từ tháng 5/2026.

Cả hai phiên bản Omoda C7 đều có bốn tùy chọn màu sắc gồm trắng Diamond, đen Carbon, xám Matte và xanh Mist. Dải màu này cho thấy định hướng của hãng khi hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách hiện đại và cá tính.

Về thiết kế, Omoda C7 được phát triển theo triết lý “Art in Motion”, nhấn mạnh yếu tố chuyển động và tính thẩm mỹ. Phần đầu xe gây chú ý với nhiều đường nét được đánh giá có nét tương đồng với Lexus RX, tạo cảm giác cao cấp trong phân khúc. Lưới tản nhiệt chữ X họa tiết tổ ong kết hợp các chi tiết trang trí chìm giúp tổng thể xe trở nên nổi bật.

Cụm đèn LED được thiết kế tách tầng giữa đèn chiếu gần và chiếu xa, tăng hiệu ứng thị giác. Thân xe liền mạch với tay nắm cửa ẩn, trong khi phía sau nổi bật với cụm đèn hậu LED tạo hình tia sét, giúp xe dễ nhận diện khi vận hành trong điều kiện thiếu sáng.

Omoda C7 sở hữu kích thước tổng thể 4.660 x 1.875 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.720 mm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch hai tông màu, hệ thống treo MacPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành ổn định và sự êm ái.

Không gian nội thất của Omoda C7 theo đuổi phong cách tối giản, lấy công nghệ làm trung tâm. Điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch độ phân giải 2K, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Xe được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập kèm bộ lọc bụi mịn PM0.3, sạc không dây công suất 50W. Dù hạn chế nút bấm vật lý, các phím chức năng quan trọng vẫn được giữ lại nhằm đảm bảo thao tác nhanh và thuận tiện.

Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch hiển thị thông tin vận hành. Vô-lăng hai chấu tích hợp các phím điều khiển đa chức năng. Ghế ngồi bọc da kết hợp da lộn, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Omoda C7 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, kính cửa sổ hai lớp tăng khả năng cách âm, hàng ghế sau có bệ tì tay, cửa gió điều hòa, sưởi ghế và hai cổng USB.

Về vận hành, phiên bản động cơ xăng của Omoda C7 sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản PHEV (SHS) được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất mạnh mẽ hơn, pin dung lượng 18,4 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 95 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển có thể vượt 1.250 km.

Omoda C7 được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái ADAS đầy đủ, bao gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo và giới hạn tốc độ, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ lái khi tắc đường, cảnh báo xe cắt ngang khi lùi và nhiều tính năng an toàn chủ động khác.