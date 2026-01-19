Xe tay ga Honda thiết kế độc đáo, nhiều tiện nghi, giá hơn 42 triệu đồng

(GLO)-Honda vừa chính thức trình làng Scoopy 2026 tại thị trường Thái Lan, nhiều nâng cấp mới về thiết kế, trang bị và đặc biệt là bảng màu trẻ trung, nhắm thẳng đến nhóm khách hàng Gen Z, sinh viên.

Là một trong những mẫu xe tay ga phong cách được ưa chuộng hàng đầu tại Đông Nam Á, Honda Scoopy 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, mẫu xe này còn được xem như “phụ kiện thời trang”, giúp người dùng thể hiện cá tính và phong cách sống hiện đại.

Honda Scoopy 2026. Ảnh: S.T

Về tổng thể, Honda Scoopy 2026 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Iconic Style đã làm nên thương hiệu. Điểm nhấn nổi bật nằm ở cụm đèn pha LED tròn Crystal Block mang hơi hướng cổ điển nhưng được hoàn thiện theo phong cách hiện đại. Logo chữ “S” đặt ở mặt trước góp phần tăng khả năng nhận diện, tạo dấu ấn riêng cho dòng xe này.

Ngoại hình của Scoopy 2026 được tinh giản theo hướng nhỏ gọn, thân thiện và dễ tiếp cận, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc. Tuy vậy, Honda vẫn khéo léo bổ sung các chi tiết cao cấp nhằm mang lại cảm giác thời trang, hiện đại, phù hợp cho cả nam và nữ.

Ở thế hệ mới, Honda Scoopy 2026 được phân phối với ba dòng sản phẩm chính, tổng cộng 9 tùy chọn màu sắc, đáp ứng đa dạng gu thẩm mỹ của khách hàng trẻ. Dòng Urban Line hướng đến phong cách năng động, tươi trẻ với các gam màu nổi bật, gồm đen và xanh dương. Đây được xem là phiên bản tiêu chuẩn, có giá bán đề xuất 50.600 Baht (khoảng 42,32 triệu đồng).

Cao hơn là dòng Prestige, tập trung vào sự thanh lịch và sang trọng với các tông màu trầm như xanh lá, đen và trắng. Phiên bản này hướng đến nhóm khách hàng trẻ đã đi làm, đề cao sự tinh tế nhưng vẫn giữ cá tính riêng. Giá bán đề xuất của Scoopy Prestige ở mức 53.700 Baht (tương đương 44,91 triệu đồng).

Đứng đầu dải sản phẩm là Honda Scoopy Club12 – phiên bản cao cấp nhất, được trang bị hệ thống khóa thông minh Smartkey, nâng cao tiện nghi và an toàn. Club12 sở hữu bốn tùy chọn màu pastel trẻ trung gồm hồng, trắng – xanh dương, đen – đỏ và xám – trắng. Giá bán lẻ đề xuất của phiên bản này là 55.100 Baht (khoảng 46,08 triệu đồng).

Về trang bị, Honda Scoopy 2026 được nâng cấp đáng kể để đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày. Xe sở hữu màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và đèn báo Eco hỗ trợ lái xe tiết kiệm. Cổng sạc USB Type-C được tích hợp sẵn, trong khi cốp dưới yên đủ lớn để chứa mũ bảo hiểm full-face, gia tăng tính thực dụng. Riêng bản Club12 được trang bị Smartkey, mang lại sự tiện lợi cao hơn trong quá trình sử dụng.

Về khả năng vận hành, Honda Scoopy 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn dung tích 109,5 cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ cho công suất tối đa 9 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút, mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng đạt 58,8 km/lít.

Xe có kích thước tổng thể 1.869 x 693 x 1.075 mm, trọng lượng dao động từ 94–95 kg. Chiều cao yên ở mức 746 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Hệ thống treo gồm phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo trụ đơn. Lốp trước – sau có kích thước lần lượt 100/90–12 và 110/90–12, dung tích bình xăng đạt 4,2 lít.

Với những nâng cấp toàn diện về thiết kế, trang bị và màu sắc, Honda Scoopy 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe tay ga phong cách dành cho giới trẻ tại Đông Nam Á.