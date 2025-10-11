Mazda CX-5 2026 hé lộ diện mạo mới lạ với bản dựng Black Edition đầy cá tính

(GLO)- Mazda đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc "lột xác" toàn diện của mẫu SUV chủ lực CX-5, khi bản dựng kỹ thuật số CX-5 Black Edition 2026 vừa được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu xe.

Mới đây, kênh YouTube AutoYa đã công bố loạt hình ảnh phác họa chưa chính thức của phiên bản Black Edition, hé lộ một thiết kế thể thao, góc cạnh và đậm chất tối giản - xu hướng thiết kế hiện đại mà Mazda đang theo đuổi trên các mẫu xe mới.

“Blackout” đầy ấn tượng: Mạnh mẽ và hiện đại

CX-5 Black Edition 2026 nổi bật với phong cách "blackout" - toàn bộ các chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt, viền kính, mâm xe và logo được sơn đen thay vì mạ chrome truyền thống. Cách phối màu này không chỉ mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại mà còn giúp CX-5 thêm phần cá tính và khác biệt.

Ngoài tông đen chủ đạo, bản dựng còn gợi ý một số tùy chọn màu sắc khác như trắng, xanh navy, đỏ đậm và tím mận - nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sự độc đáo và cá tính riêng biệt.

Nội thất tối giản, tinh tế

Không gian cabin của CX-5 mới được dự đoán sẽ tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế "ít mà tinh" - hạn chế nút bấm vật lý, tập trung vào trải nghiệm lái, chất lượng vật liệu và độ hoàn thiện cao. Cách tiếp cận này tương đồng với phong cách đã được Mazda áp dụng thành công trên các mẫu SUV cao cấp như CX-70 và CX-90 vừa ra mắt.

Kích thước lớn hơn, vận hành mượt mà hơn

Về kỹ thuật, CX-5 2026 dự kiến sẽ có kích thước nhỉnh hơn so với thế hệ hiện tại, đồng thời chuyển sang kiểu thiết kế tổng thể liền mạch và hiện đại hơn. Đáng chú ý, phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ có khả năng sẽ sử dụng hộp số tự động biến mô – thay thế loại ly hợp kép vốn bị chê về độ giật ở dải tốc độ thấp.

Mazda cần một cú hích mới cho CX-5

Tại thị trường Mỹ, CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda. Trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng ghi nhận doanh số 319.664 xe, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, riêng trong tháng 9, doanh số lại giảm hơn 12%, cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ C.

Trong khi các dòng xe như CX-50 hay MX-5 có mức tăng trưởng khả quan, CX-5 lại đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới để duy trì sức hút trên thị trường.

Black Edition - sẽ là lựa chọn đáng chờ đợi nếu được hiện thực hóa

Hiện Mazda vẫn chưa chính thức xác nhận việc sản xuất CX-5 Black Edition, tuy nhiên bản dựng từ AutoYa đã phần nào cho thấy định hướng thiết kế tương lai – thể thao, tối giản và cao cấp hơn. Nếu trở thành hiện thực, phiên bản này chắc chắn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng yêu thích sự khác biệt, đồng thời là quân bài chiến lược giúp Mazda củng cố vị thế trong phân khúc SUV vốn đang rất sôi động và cạnh tranh gay gắt.