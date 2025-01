Mazda CX-5 2025: Lý tưởng cho những chuyến đi tuyệt vời

Mazda CX-5 2025 là một trong những mẫu SUV thể thao hàng đầu trong phân khúc cỡ nhỏ. Ảnh: S.T

Mazda CX-5 2025 là một trong những mẫu SUV thể thao hàng đầu trong phân khúc cỡ nhỏ, nổi bật với thiết kế sắc sảo và hệ thống lái được tinh chỉnh hoàn hảo, mang đến cảm giác tự tin ngay cả khi chinh phục những khúc cua.

Về sức mạnh, Mazda CX-5 2025 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L, cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 186 pound-feet. Đặc biệt, phiên bản động cơ tăng áp 2.5L mạnh mẽ hơn với công suất lên tới 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 pound-feet.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 6 cấp. Động cơ tiêu chuẩn đủ mạnh mẽ để đáp ứng mọi điều kiện lái, trong khi phiên bản tăng áp mang lại cảm giác tăng tốc vượt trội và đầy phấn khích.

Về khả năng tiêu thụ nhiên liệu, Mazda CX-5 2025 duy trì hiệu suất tương đương với phiên bản trước, tùy thuộc vào điều kiện vận hành.

Cụ thể, động cơ tiêu chuẩn có mức tiêu hao 26 mpg (9 lít/100 km) khi di chuyển trong đô thị và 31 mpg (7,58 lít/100 km) trên đường cao tốc. Đối với phiên bản tăng áp, mức tiêu thụ là 23 mpg (10,2 lít/100 km) trong thành phố và 29 mpg (8,1 lít/100 km) khi chạy trên cao tốc.

Về mức độ an toàn, Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã đánh giá 5 sao cho xe Mazda CX-5 2025. Xe được trang bị đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái xe, bao gồm cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo va chạm trước, giúp người lái luôn tự tin và an tâm.

Mazda CX-5 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất lái, sự tiện nghi và đa dạng tùy chọn. Ảnh: S.T

Nhìn chung, Mazda CX-5 2025 là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất lái, sự tiện nghi và đa dạng tùy chọn, giúp nó trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, sẵn sàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất và cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ như Hyundai Tucson và Kia Sportage.