Mazda CX-5 thế hệ mới lần đầu ra mắt công chúng, chờ ngày về Việt Nam

(GLO)- Sau màn giới thiệu toàn cầu vào tháng 7, Mazda CX-5 thế hệ thứ ba hoàn toàn mới vừa có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025.

Mẫu xe được trưng bày thuộc phiên bản tiêu chuẩn dành cho thị trường châu Âu, nổi bật với màu sơn Soul Red Crystal - sắc đỏ đặc trưng đã trở thành biểu tượng của thương hiệu Mazda.

CX-5 thế hệ mới vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc, song được tinh chỉnh theo hướng thể thao và hiện đại, đồng thời vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của Mazda.

Phần đầu xe thấp hơn, bề ngang rộng hơn mang lại dáng vẻ vững chãi. Cụm đèn pha xếp chồng kết hợp dải LED hình chữ L mảnh mai tạo nên dấu ấn nhận diện mới. Lưới tản nhiệt được tối giản với viền đen liền mạch cùng hệ thống chiếu sáng, trong khi cản trước thể thao hơn nhờ hốc gió mở rộng.

Ở phía sau, thiết kế lấy cảm hứng từ CX-80, nổi bật với đèn hậu LED thanh ngang mảnh, cửa cốp tái thiết kế và dòng chữ “MAZDA” thay cho logo truyền thống. Hệ thống ống xả kép góp phần nhấn mạnh vẻ mạnh mẽ và cân đối của tổng thể.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở đường gân thân xe sắc nét kéo dài từ đầu đến đuôi, kết hợp ốp hông và viền hốc bánh màu đen tăng tính thể thao.

Mazda CX-5 mới nhỉnh hơn thế hệ trước với chiều dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.695 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 115 mm, đạt 2.815 mm, giúp khoang hành khách hàng ghế sau rộng rãi và thoải mái hơn.

Cửa sau mở lớn, sàn xe hạ thấp giúp việc ra vào và chất đồ thuận tiện hơn. Dung tích khoang hành lý tăng từ 442 lít lên 583 lít, và có thể mở rộng tối đa 2.019 lít khi gập hàng ghế sau.

Bên trong, CX-5 thế hệ mới mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, lấy cảm hứng từ các mẫu SUV cao cấp của Mazda.

Cụm núm xoay điều khiển truyền thống được loại bỏ, nhường chỗ cho màn hình trung tâm kích thước 12,9 hoặc 15,6 inch, chạy hệ điều hành Google tích hợp sẵn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đi cùng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch mang lại trải nghiệm lái hiện đại hơn.

Tại châu Âu, Mazda CX-5 mới được trang bị động cơ mild-hybrid e-Skyactiv G 2.5L, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

Dù Mazda chưa công bố thông số cụ thể, hãng cho biết cấu hình này tập trung vào sự êm ái, hiệu quả và cảm giác lái đặc trưng của Mazda. Ngoài ra, xe sẽ có tùy chọn động cơ Skyactiv G 2.5L thuần xăng, trong khi phiên bản hybrid HEV sẽ được bổ sung sau.

Hệ thống treo trước MacPherson và sau đa liên kết được tinh chỉnh giúp cân bằng giữa độ êm và khả năng xử lý chính xác - điểm mạnh vốn làm nên danh tiếng của CX-5.

Mazda cũng hứa hẹn trang bị cho mẫu SUV này gói công nghệ an toàn tiên tiến ADAS thế hệ mới, với nhiều tính năng hỗ trợ người lái được nâng cấp.

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ bắt đầu sản xuất trong thời gian tới, mở bán tại các thị trường quốc tế từ năm 2026, trong đó châu Âu sẽ đón xe sớm hơn – dự kiến cuối năm 2025.

Tại Việt Nam, dòng CX-5 hiện đang được Thaco Auto lắp ráp và phân phối trong nước. Theo thông lệ của các thế hệ trước, Mazda CX-5 2026 có thể ra mắt tại Việt Nam muộn hơn khoảng một năm, tức khoảng năm 2027.