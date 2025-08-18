Ðưa Quy Nhơn Bắc trở thành động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Ngày 18-8, Ðảng bộ phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương giàu tiềm năng, giữ vị trí trung tâm kết nối trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thị Như Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc, về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

▪ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù có nhiều khó khăn nhưng phường Trần Quang Diệu và Nhơn Phú - 2 địa phương sáp nhập thành phường Quy Nhơn Bắc, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng chí có thể điểm lại những thành tựu nổi bật nhất?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự là một giai đoạn nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn của sự nỗ lực và đoàn kết. Nhìn lại, chúng tôi có thể khẳng định địa phương đã tạo được chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng được duy trì khá ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 62%, dịch vụ chiếm 37%, nông - lâm - thủy sản chỉ còn 1%. Đây là kết quả phản ánh rõ xu hướng đô thị hóa nhanh gắn với mục tiêu xây dựng phường trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, công nghiệp của tỉnh. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 279 tỷ đồng, nhiều năm liền vượt chỉ tiêu. Riêng 7 tháng đã qua của năm nay, thu ngân sách ước đạt 66,1% kế hoạch, bảo đảm nguồn lực cho chi thường xuyên và đầu tư phát triển. Về hạ tầng đô thị, nhiều dự án động lực được triển khai như kè sông Dinh, ĐT 638, nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (cũ), các khu dân cư mới... Diện mạo đô thị thay đổi, không gian mở rộng theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai có bước chuyển tích cực, giúp tạo dựng môi trường phát triển bền vững. Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội luôn được quan tâm hàng đầu. Đến cuối năm 2024, phường không còn hộ nghèo, chỉ còn 14 hộ cận nghèo (chiếm 0,13%). Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng với 36 tổ chức đảng, gần 1.500 đảng viên luôn giữ vững sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Nhiều mô hình dân vận khéo, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, tạo đồng thuận cao trong nhân dân…

Phường Quy Nhơn Bắc nhìn từ trên cao. Ảnh: Hải Tín

▪ Sau khi sáp nhập, phường Quy Nhơn Bắc hội tụ cả lợi thế lẫn khó khăn. Đồng chí đánh giá như thế nào về vị trí, tiềm năng và cơ hội phát triển của phường trong giai đoạn mới?

- Quy Nhơn Bắc có thể coi là cửa ngõ kết nối trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai hiện nay với các khu công nghiệp, khu dân cư phía Tây. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra trách nhiệm lớn cho chúng tôi. Phường có quỹ đất thuận lợi để phát triển các dự án thương mại, dịch vụ, nhà ở xã hội, y tế, giáo dục. Sự hiện diện của Khu công nghiệp Phú Tài và nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh giúp kinh tế địa phương năng động, có điều kiện mở rộng thị trường lao động, dịch vụ đi kèm. Ngoài ra, truyền thống văn hóa - lịch sử, tinh thần đoàn kết của nhân dân là nền tảng xã hội vững chắc. Việc sáp nhập đơn vị hành chính giúp mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực, tránh manh mún trong quy hoạch, đồng thời được hưởng lợi từ các chính sách ưu tiên đầu tư của tỉnh. Các dự án động lực như Bệnh viện Quốc tế Long Vân, nhà ở xã hội Nhơn Phú 1, Trung tâm trí tuệ nhân tạo và đô thị phụ trợ… đã và đang triển khai sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho phường. Tất nhiên, chúng tôi cũng đối diện với không ít khó khăn như áp lực đô thị hóa nhanh, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án; yêu cầu chỉnh trang đô thị đồng bộ; giải quyết việc làm cho lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ; giữ vững trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dân cư tăng nhanh. Tuy nhiên, với sự đồng hành của tỉnh và sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, chúng tôi tin tưởng sẽ biến thách thức thành động lực, đưa Quy Nhơn Bắc trở thành điểm sáng mới trong bản đồ phát triển đô thị của tỉnh.

Lễ công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

▪ Nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện và bền vững. Vậy đâu là những khâu đột phá chiến lược mà phường đặt ra để tạo bước chuyển mới, thưa đồng chí?

- Chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng phường Quy Nhơn Bắc phát triển theo hướng văn minh, xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, hạnh phúc. Chúng tôi cũng xác định rõ, để Quy Nhơn Bắc phát triển nhanh, bền vững phải tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân bứt phá. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời triển khai chính quyền số, tiến tới xây dựng đô thị thông minh, xã hội số. Xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu mới; nêu cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

▪ Đặc biệt, trong phát triển KT-XH, Quy Nhơn Bắc sẽ tận dụng những cơ hội, lợi thế của địa phương để phát triển như thế nào, thưa đồng chí?

- Kỳ vọng của chúng tôi là đến năm 2030, Quy Nhơn Bắc sẽ trở thành một đô thị văn minh, năng động, là động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Trên cơ sở đó, phường xây dựng những chỉ tiêu cụ thể gắn với tầm nhìn phát triển bền vững, nhất là tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2026 - 2030 đạt 13,1%. Phường xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển kinh tế luôn phải gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ; chăm lo tốt an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, chúng tôi ưu tiên các chương trình, dự án có tính lan tỏa như quy hoạch, chỉnh trang đô thị; phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và sản phẩm OCOP; nâng cao hiệu quả thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Không chỉ dừng ở phát triển kinh tế, chúng tôi hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, hạnh phúc; nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, văn hóa; phát huy truyền thống, bản sắc trong quá trình hội nhập. Tôi tin rằng, với quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!