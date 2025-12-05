Ngân hàng TMCP Quân đội hỗ trợ Gia Lai 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

Tại buổi trao tặng, đại diện MB cho biết: Khoản kinh phí 3 tỷ đồng được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng.

Đại diện MB trao tặng 3 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Vũ

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát biểu tiếp nhận nguồn hỗ trợ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành kịp thời của MB đối với người dân Gia Lai trong thời điểm địa phương vừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai liên tiếp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng; tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ các hoạt động sinh kế, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ.