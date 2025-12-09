Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, làm việc tại xã Ia Sao và Ia Tul

(GLO)- Sáng 9-12, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Sao và Ia Tul về tình hình hoạt động từ ngày 1-7-2025 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ia Sao. Ảnh: Nguyễn Sang

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ ngày 1-7-2025 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Sao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do UBND tỉnh giao. Hiện xã còn 4 hộ nghèo (chiếm 0,2%) và 39 hộ cận nghèo (chiếm 2,05%).

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế… có nhiều chuyển biến tích cực.

Đảng bộ xã Ia Sao có 308 đảng viên. Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã kịp thời ban hành quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và tổ chức thực hiện.

Theo số liệu báo cáo của UBND xã, cơn bão số 13 và các đợt mưa lũ diễn ra trong tháng 11 đã gây thiệt hại hơn 10,8 tỷ đồng.

Đối với xã Ia Tul, sau sáp nhập đơn vị hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2025, diện tích gieo trồng toàn xã ước đạt 104,6% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 7,1 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 228,56%, giải ngân đầu tư công ước đạt 96,22%.

Đến nay, xã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho xã Ia Tul. Ảnh: Nguyễn Sang

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Sao và xã Ia Tul đã huy động cả hệ thống chính trị và các lực lượng triển khai công tác phòng-chống, ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 13 và các đợt mưa lũ trong tháng 11-2025.

Hiện 2 xã đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Ia Sao và Ia Tul.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị 2 địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cùng với đó, tập trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra; rà soát các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ, giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy 2 xã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã trao 40 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 40 hộ dân; đồng thời, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ bị thiệt hại do bão lũ gây ra.