Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều biến động quốc tế tác động sâu sắc tới tình hình kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tạo nhiều dấu ấn quan trọng trong lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng đã nỗ lực hết mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), sau hợp nhất, đoàn có 14 đại biểu; trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương, 8 đại biểu công tác tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia góp ý đối với 199 dự án luật và 51 dự thảo nghị quyết-con số lớn nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây. Đoàn đã có những giải pháp phù hợp để huy động tối đa các kiến thức của các chuyên gia, tổ chức trong việc góp ý cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi và các dự thảo luật, nghị quyết, như tham vấn, tổ chức hội nghị, đặt bài, tiếp thu các ý kiến của cử tri…

Các giải pháp đó đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng xây dựng luật của đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho Quốc hội. Nhiều đề xuất và ý kiến góp ý về xây dựng luật của đoàn đã được tiếp thu và phát huy trong thực tiễn, thể hiện trong các đạo luật quan trọng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trong công tác giám sát, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia 27 đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương; đồng thời, tổ chức 25 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tại địa phương.

Các nội dung về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, hoạt động y tế cơ sở, năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng, nguồn nhân lực chất lượng cao… đều được đoàn tiếp cận sâu sát, đi vào thực tiễn đời sống người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Hoạt động chất vấn của các ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp tục ghi dấu ấn với 60 lượt chất vấn tại Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung vào các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế, năng lượng, đất đai và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác tiếp xúc cử tri và dân nguyện được thực hiện nghiêm túc, với tỷ lệ giải quyết kiến nghị cao. Đoàn đã đổi mới hình thức tiếp xúc, tăng cường tiếp xúc chuyên đề và tại vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ghi nhận nhiều ý kiến thiết thực, chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Bên cạnh đó, đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết và các đợt thiên tai.

Đại biểu Lê Hoàng Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Các ý kiến tham gia tại hội nghị đều nhìn nhận thực chất hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần xây dựng, thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đối với đại biểu tiếp tục tái cử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ghi nhận những kết quả nổi bật đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đạt được trong suốt nhiệm kỳ.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát thực tiễn của địa phương để phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Những đóng góp của đoàn không chỉ giúp hoàn thiện chính sách, pháp luật mà còn tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao cách thức làm việc khoa học, đổi mới của đoàn, đặc biệt là trong xây dựng pháp luật và giám sát chuyên đề. Đồng thời, đề nghị đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động tham gia góp ý chính sách về chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược và phát triển vùng Tây Nguyên.

“Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Đoàn ĐBQH tỉnh cần tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa Trung ương và địa phương, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống, tạo ra động lực phát triển mới cho tỉnh và khu vực”-Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Kết luận hội nghị, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn khẳng định: Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 sắp khép lại với những giá trị, bài học và những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để đoàn ĐBQH khóa mới bước vào giai đoạn mới tự tin hơn, quyết liệt hơn và sáng tạo hơn.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã giúp đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ. Đồng thời, cảm ơn cán bộ, công chức, Văn phòng đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Gia Lai đã tham mưu, phục vụ góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đoàn ĐBQH tỉnh.