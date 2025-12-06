Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng AI cho người làm báo

(GLO)- Sáng 6-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác báo chí.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 20 phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên của các cơ quan báo chí tỉnh, trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các xã, phường trong tỉnh.

Thạc sĩ Vũ Thế Cường chia sẻ kiến thức về kỹ năng sản xuất podcast. Ảnh: H.V

Trong 2 ngày, các học viên được Thạc sĩ Vũ Thế Cường-Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) trang bị kiến thức và kỹ năng sản xuất podcast.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn cách ứng dụng AI trong thống kê, dàn dựng, xử lý số liệu nhanh và hiệu quả; phân tích hình ảnh, tự động viết nội dung và tạo tin bài từ dữ liệu có sẵn; thực hành sử dụng công nghệ AI trong các công việc chuyên môn như sản xuất video, thiết kế đồ họa, thu thập và phân tích dữ liệu, gợi ý cách viết và cách đặt tiêu đề...