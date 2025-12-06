Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng AI cho người làm báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-12, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng sản xuất podcast và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác báo chí. 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 20 phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên của các cơ quan báo chí tỉnh, trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các xã, phường trong tỉnh.

lop-boi-duong-ai-1.jpg
Thạc sĩ Vũ Thế Cường chia sẻ kiến thức về kỹ năng sản xuất podcast. Ảnh: H.V

Trong 2 ngày, các học viên được Thạc sĩ Vũ Thế Cường-Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giảng viên kiêm chức Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) trang bị kiến thức và kỹ năng sản xuất podcast.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn cách ứng dụng AI trong thống kê, dàn dựng, xử lý số liệu nhanh và hiệu quả; phân tích hình ảnh, tự động viết nội dung và tạo tin bài từ dữ liệu có sẵn; thực hành sử dụng công nghệ AI trong các công việc chuyên môn như sản xuất video, thiết kế đồ họa, thu thập và phân tích dữ liệu, gợi ý cách viết và cách đặt tiêu đề...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

Thời sự

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Thời sự

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Thời sự

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

Thời sự

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

ĐB Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tạo điều kiện cho người dân tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê

Thời sự

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Triển khai "chiến dịch Quang Trung" thần tốc dựng lại nhà cho đồng bào bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải ổn định cuộc sống các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập úng trước ngày 10-12-2025

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 29-11, tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

null