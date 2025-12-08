Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ

(GLO)- Chiều 8-12, tại Hội trường 19-5 (phường Diên Hồng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũ (10/12/1945 - 10/12/2025).

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.H

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ksor Phước-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngoài ra còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; lãnh đạo Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; Thường trực các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 77 xã, phường thuộc địa bàn Tây Gia Lai.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: N.S

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh suốt chặng đường lịch sử 80 năm qua.

Theo đó, trước yêu cầu cấp thiết của cách mạng, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn, đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng Gia Lai.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.H

Từ đó, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh xây dựng chính quyền cách mạng, cùng nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược và 21 năm chống đế quốc Mỹ cùng tay sai; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Sau giải phóng, Gia Lai là một tỉnh nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém, đời sống nhân dân còn rất khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, đến nay, tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng-an ninh.

Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện; công tác dân tộc và chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: H.H

Trải qua nhiều đổi thay, ngày 1-7-2025, tỉnh Gia Lai cũ và Bình Định được sáp nhập thành đơn vị hành chính mới mang tên Gia Lai, trở thành địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, với 135 đơn vị hành chính cấp xã.

Quy mô kinh tế của tỉnh Gia Lai mới đứng thứ 15 toàn quốc; giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên trục kết nối Đông-Tây, Bắc-Nam, giữa Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, tiểu vùng Mê Kông.

Việc sáp nhập mở ra không gian phát triển rộng lớn, tạo điều kiện tích hợp nguồn lực, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Sau khi thành lập, Đảng bộ tỉnh có 139 đảng bộ trực thuộc với 1.913 tổ chức cơ sở đảng, 1.846 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 147.054 đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: "Trong không khí cả nước ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Đây là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đồng thời, cũng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi dấu chặng đường lịch sử hào hùng của phong trào cách mạng trên mảnh đất Gia Lai anh hùng, tiếp thêm động lực để toàn Đảng bộ vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Chúng ta có quyền tự hào về Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách.

Chúng ta tự hào về nhân dân các dân tộc tỉnh nhà anh hùng, bất khuất trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong lao động, xây dựng quê hương; thủy chung, son sắt đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn".

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; đặc biệt là các mục tiêu, định hướng lớn về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Ngọc Sang

Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã có những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, gửi gắm niềm tin và mong muốn về sự phát triển của Đảng bộ tỉnh trong thời gian đến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời cảm ơn đến các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: H.H

Thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh lời cảm ơn chân thành, cùng lời tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn vào sự phát triển của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, với bề dày cống hiến, kinh nghiệm quý báu, phong phú của mình, các đồng chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ, tất cả vì mục tiêu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.