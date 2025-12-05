Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Sau 1 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 5-12.

Hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; tập trung phân tích, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, các mặt khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời, bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị cũng đã xem xét, cho ý kiến đối với Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-nhấn mạnh: Bước sang năm 2026, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tập trung mọi nguồn lực để khôi phục, phát triển kinh tế và khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 13 cũng như đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: N.H

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 199-KL/TW ngày 10-10-2025 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế-xã hội năm 2025-2026, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt 8,8-9,4%.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh: N.H

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm cơ sở để sắp xếp không gian phát triển, bố trí nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa năng lực sản xuất; phối hợp hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp các dự án đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch.

Huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; quy hoạch và thu hút đầu tư các cụm công nghiệp thành chuỗi có quy mô lớn, sinh thái, tuần hoàn, mang tính liên kết.

Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng và các công trình thủy lợi quy mô lớn tại khu vực phía Tây tỉnh. Khẩn trương đầu tư xây dựng các khu tái định cư để sớm bố trí, ổn định đời sống cho người dân vừa bị thiệt hại nhà cửa do đợt bão, mưa lũ vừa qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị các Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. ﻿Ảnh: N.H

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, thị trường; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, giá cả và bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tạo khan hiếm, nâng giá bất hợp pháp trên địa bàn, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường và cơ cấu hàng xuất khẩu. Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, kho bãi và dịch vụ logistics hiện đại, đặc biệt là tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để nâng cao năng lực thông quan và thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu về các nhiệm vụ cấp bách của ngành trong việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026. Ảnh: N.H

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và tổ chức tốt các sự kiện phát triển du lịch, nhất là tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026; triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc.

Tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế gắn với tăng cường nuôi dưỡng nguồn thu; quản lý chi ngân sách đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm.

Chỉ đạo nắm bắt tình hình và thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đảm bảo giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao để cung cấp cho người dân khôi phục sản xuất, nuôi trồng sau các đợt thiên tai. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Thu hút và phát triển các dự án chăn nuôi gắn với hình thành các nhà máy chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển thủy sản bền vững và thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu.

Bí thư Đảng ủy xã An Lương Trần Quốc Vinh phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

﻿Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên; thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng, tiếp tục nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Chú trọng phát triển rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ trồng rừng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các đề án, hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh chương trình giáo dục STEM trong các trường trung học phổ thông; đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Đề án về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030.

Triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và cứu trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2026; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025; duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huấn.

Tăng cường các biện pháp phòng-chống tội phạm; tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung phòng ngừa, đấu tranh hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đề Ga”, tà đạo “Hà Mòn”, vượt biên. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Chủ động kết nối với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế; cung cấp, trao đổi thông tin quảng bá, giới thiệu tiềm năng, vận động, kêu gọi đầu tư vào tỉnh. Tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh của Lào, Campuchia và các đối tác.

Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; định hướng công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”; tổ chức có hiệu quả, thực chất chủ trương nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn công tác dân vận với thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nhất là từ cơ sở.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai toàn diện, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Tiếp tục nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Lãnh đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 là hết sức nặng nề và cấp bách, vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhất là người đứng đầu cần phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt, nắm chắc tình hình thực tiễn, căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của tỉnh đặt ra.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ đặt ra cho cả năm 2026.