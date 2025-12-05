Khai mạc hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa I

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: N.H

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến đầu cầu cơ sở 2 phía Tây tỉnh tại phường Pleiku.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt là thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường vào cuối năm; song các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực, tập trung quán triệt, triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.H

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,2%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,05 triệu đồng; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch được giao.

Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh, với 172 dự án với tổng vốn đăng ký 157.050 tỷ đồng; trong đó, có 153 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký 121.306 tỷ đồng và 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 35.683 tỷ đồng (tương đương 1,427 tỷ USD).

Đồng thời, có 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 27.000 tỷ đồng, tăng 38% về số doanh nghiệp và tăng 37% về vốn so với cùng kỳ.

Văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; đã hoàn thành việc sáp nhập 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai; đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Mặc dù vậy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cũng nhìn nhận: Tuy tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt tốc độ khá nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch và kỳ vọng, một phần do ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai. Sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường ở một số địa phương chưa chặt chẽ; sản phẩm du lịch chưa phong phú.

Tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy, tai nạn giao thông ở một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu…

Để hội nghị thật sự chất lượng, hiệu quả, tập trung được trí tuệ tập thể và phát huy trách nhiệm của cá nhân từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy gợi ý và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các nhóm vấn đề trọng tâm theo chương trình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Ảnh: N.H

Thứ nhất, trên cơ sở dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, tập trung thảo luận, bổ sung, thống nhất các giải pháp căn cơ, đột phá giúp chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thật sự thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra của năm 2026, nhất là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương.

Thứ hai, tiếp tục thảo luận, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, cho ý kiến và xem xét thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo chương trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, góp ý kỹ lưỡng, trách nhiệm, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Ban Chấp hành.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đóng góp ý kiến để chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi được thông qua sẽ được triển khai thực hiện một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ tỉnh.

“Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong thời gian ngắn, vì vậy tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm; nói ngắn, bàn trúng, quyết đúng; bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ sản phẩm” để hội nghị đạt kết quả cao nhất”-Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh.