Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

MỘC TRÀ (theo vietnamnet, VTCNews)

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Năm 2025 có 8 ứng viên xét chức danh giáo sư ngành Vật lý được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua; trong đó, Giáo sư Trần Thị Thanh Vân là nữ ứng viên duy nhất. Bà cũng là một trong số rất ít phụ nữ được công nhận đạt chuẩn giáo sư năm nay.

Bà Trần Thị Thanh Vân hiện là Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh.

ba-tran-thi-thanh-van-sn-1980-que-quan-o-xa-hoai-chau-huyen-hoai-nhon-tinh-binh-dinh-cu-nay-la-tinh-gia-lai-la-nu-giao-su-tre-nhat-duoc-cong-nhan-nam-2025.jpg
Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Ảnh/Nguồn: vietnamnet.vn

Bà Vân tốt nghiệp đại học năm 2002 ngành Vật lý ứng dụng; Thạc sĩ Vật lý quang học năm 2006 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh; Tiến sĩ năm 2011 chuyên ngành Quang học-Laser, Vật lý-Hóa học-Khí quyển, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Cộng hòa Pháp).

Giáo sư Trần Thị Thanh Vân bắt đầu sự nghiệp học thuật với vai trò trợ giảng tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến 2005.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, bà trở về Việt Nam và tiếp tục công tác tại Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.Hồ Chí Minh với vai trò giảng viên từ 2011-2016. Từ năm 2017-2018, bà giữ chức Phó Trưởng Khoa, rồi được bổ nhiệm là Trưởng khoa từ năm 2018 đến nay. Bà cũng là Trưởng Bộ môn Vật liệu Từ và Y sinh từ năm 2022 đến tháng 6-2025.

3 hướng nghiên cứu của bà Vân là: Vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm, ứng dụng trong quang điện tử và bảo mật chống hàng giả; Vật liệu y sinh, ứng dụng trong nha khoa, dẫn thuốc và kháng/khử khuẩn; Vật liệu nano chức năng, ứng dụng trong quang xúc tác, cảm biến Raman, cảm biến quang và lĩnh vực năng lượng.

Đến nay, giáo sư Trần Thị Thanh Vân công bố 81 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Được biết, bà Trần Thị Thanh Vân được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Vật lý vào năm 2018. Đến năm 2025, hồ sơ của bà được Hội đồng giáo sư Nhà nước phê duyệt, trở thành nữ giáo sư trẻ nhất của năm.

