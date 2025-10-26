(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân sẽ thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29-11-2019.

Dự thảo gồm 24 điều (giảm 10 điều so với quy chế hiện hành), được xây dựng theo hướng ngắn gọn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2025 cho tân cử nhân. Ảnh: Nhật Trường

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo là thể chế hóa chủ trương chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai văn bằng, chứng chỉ số trên phạm vi toàn quốc, đồng thời với việc cấp văn bằng, chứng chỉ giấy.

Việc áp dụng đồng thời hai hình thức này giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời đáp ứng yêu cầu số hóa theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Theo đó, người có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp hoặc cấp chứng chỉ đối với văn bằng, chứng chỉ số; 30 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ đối với văn bằng giấy.

Trong thời gian chờ cấp bằng, người học đủ điều kiện tốt nghiệp có thể được cơ sở giáo dục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giúp giải quyết nhu cầu cấp bách trong các thủ tục học tập, tuyển dụng hoặc xét tuyển sau đại học.

Sự thay đổi này được đánh giá là bước tiến quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý văn bằng, tạo thuận lợi tối đa cho người học và cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng hướng tới đồng bộ hóa với các quy định pháp luật khi 3 dự án luật được sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới, gồm: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Cụ thể, dự kiến thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng, chứng chỉ số; đồng thời, mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh đối với văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.