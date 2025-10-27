Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, ngân sách Nhà nước chưa hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh.

Do đó, nghị quyết được thông qua nhằm hỗ trợ học sinh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

HĐND tỉnh đã thông qua mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục bằng mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2025-2026.

Cụ thể, mức hỗ trợ học phí đối với học sinh các bậc học tại khu vực thành thị là 300.000 đồng/người/tháng. Còn khu vực nông thôn, từ bậc học mầm non tới THCS, mức hỗ trợ 100.000 đồng/người/tháng; riêng bậc THPT là 200.000 đồng/người/tháng.

Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức hỗ trợ các bậc học từ mầm non tới THCS là 50.000 đồng/người/tháng; riêng bậc THPT 100.000 đồng/người/tháng.

Theo Nghị quyết, trong năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 37.234 học sinh được thụ hưởng chính sách, gồm 30.351 trẻ mầm non và 6.883 học sinh các bậc tiểu học, THCS, THPT. Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho số học sinh này gần 75 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nhằm khuyến khích xã hội hóa, phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Trần Dung

Việc hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh được căn cứ theo quy định của Nghị quyết số 217/2025/QH15 của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3-9-2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các quy định pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chính sách này nhằm giảm gánh nặng cho phụ huynh, tạo điều kiện để học sinh theo học ổn định; đồng thời khuyến khích xã hội hóa, phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.