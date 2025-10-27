Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai: Thông qua 27 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 27-10.

Các ông, bà: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: N.H

Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 3 được tổ chức ngay sau khi HĐND tỉnh Gia Lai hợp nhất và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Kỳ họp diễn ra trong thời điểm Quốc hội tổ chức kỳ họp thứ 10, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự nỗ lực hành động của chính quyền; sự đồng hành của HĐND tỉnh để giải quyết ngay những nội dung, công việc quan trọng, cấp thiết; những vấn đề phát sinh từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận 1 báo cáo và 27 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh; 28 báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và quyết nghị thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực: tài chính-ngân sách, đất đai, chế độ chính sách… với sự thống nhất rất cao của đại biểu HĐND tỉnh.

Các nghị quyết được thông qua đã bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 27 nghị quyết quan trọng. Ảnh: N.H

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ giải pháp để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Từ nay đến cuối năm, cả hệ thống chính trị phải tích cực, quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, định hướng của Trung ương và cấp ủy để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

"Đây là những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và đòi hỏi quá trình thực hiện phải đồng bộ, thông suốt, phối hợp tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, hiệu quả”-Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung lưu ý.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh một số nội dung quan trọng để UBND tỉnh, các ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31-5-2025 và Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5-8-2025 của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2025 không thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao.

Đây là một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, nhưng tỉnh phải quyết tâm thực hiện hoàn thành, tạo nền tảng vững chắc đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5%/năm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, cần tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2025, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Quang cảnh phiên bế mạc. Ảnh: N.H.

Đồng thời, tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các tiềm năng, động lực tăng trưởng mới, trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, chậm trễ, né tránh trách nhiệm.

Hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12. Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chủ động triển khai các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp; nhất là việc rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nghị quyết, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và yêu cầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ sau hợp nhất; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến và trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền.

Đề nghị các xã, phường trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 của địa phương; chủ động rà soát các nguồn thu, các khoản chi, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý, không để phát sinh "điểm nóng", khiếu kiện đông người, phức tạp; tăng cường hòa giải cơ sở, tiếp dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tổ chức họp, làm việc trên môi trường số, giảm giấy tờ, nâng cao năng suất, hiệu quả công vụ.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đoàn kết, đồng thuận trong toàn xã hội.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ các nghị quyết được thông qua; các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, tích cực chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn cuộc sống để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống.

“Bằng các hình thức phù hợp, các đại biểu HĐND tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin tập trung chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết của HĐND tỉnh...; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trong thời gian tới”-Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh.