Khai mạc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Hân

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan tư pháp của tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: N.H.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4 được tổ chức để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn, ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn điều hành; tạo hành lang pháp lý, nguồn lực và cơ chế cần thiết để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm 2025 và trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: N.H.

Theo đó, Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025; quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với gia đình và cá nhân có tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh; quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai từ năm học 2025-2026.

Cùng với đó, xem xét quy định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; chính sách đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bình Định và HĐND tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp) ban hành thuộc lĩnh vực tài chính, lĩnh vực giáo dục và đào tạo và một số nội dung quan trọng khác.

“Đây là những vấn đề trọng yếu, cấp bách, cần được HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương 2 cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo”-­Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: N.H.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, các nội dung trình kỳ họp lần này đã được UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục; được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra chặt chẽ và Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Do đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo thuyết trình tập trung, đi vào trọng tâm các nội dung trình, làm rõ những nội dung HĐND tỉnh quyết nghị và giải trình thỏa đáng các vấn đề đại biểu quan tâm.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo khi xem xét, quyết nghị các nghị quyết.

Qua đó, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của quyết sách, góp phần phát huy hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri, nhân dân trong tỉnh.