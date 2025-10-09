Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh và sở, ngành của tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: M.H

Tại phiên họp, đại biểu thảo luận, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Các đại biểu ý kiến, thảo luận xung quanh các tờ trình về đăng ký xây dựng, ban hành danh mục nghị quyết HĐND tỉnh; tờ trình đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng nghị quyết đối với quy định các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và về chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh; tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 để bổ sung dự toán kinh phí cho Công an tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: M.H

Đồng thời, thảo luận đối với dự thảo về các nội dung hướng dẫn việc chỉ định đại biểu HĐND cấp xã sau sắp xếp và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh HĐND cấp xã được chỉ định không phải là đại biểu HĐND; đề xuất xử lý đơn kiến nghị của Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai; Kế hoạch khảo sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa-xã hội; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về xây dựng bia di tích Chiến thắng thung lũng Ia Drăng năm 1965 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả khảo sát một số dự án, công trình thủy lợi dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030…

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị bổ sung trình kỳ họp HĐND tỉnh về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó là các tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết liên quan đến điều chỉnh chính sách để đồng bộ triển khai áp dụng cho toàn tỉnh Gia Lai…

Thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) dự kiến diễn ra ngày 27-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (01 Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn); Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10-12, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku).

Phát biểu kết luận phiên họp, trên cơ sở các nội dung và ý kiến tham gia, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức 2 kỳ họp.

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan rà soát danh mục dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; đối với các nội dung đủ điều kiện có thể trình sớm trong kỳ họp chuyên đề tới đây của HĐND tỉnh.

Các sở chuyên ngành tham mưu tờ trình, dự thảo nghị quyết cần chủ động gửi sớm đối với các nội dung cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thực hiện thẩm tra đảm bảo chất lượng các văn bản trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh.

Đồng thời, lưu ý UBND tỉnh chủ động rà soát các vấn đề được cử tri quan tâm về việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định 178; điều chỉnh quy hoạch và vướng mắc của một số dự án trọng điểm, quy mô lớn; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)…