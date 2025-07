Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ

Bắt nhịp nhanh với nhiệm vụ

Đúng 7 giờ sáng, tại trụ sở HĐND-UBND các xã, phường sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ, công chức đã có mặt đầy đủ để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tại phường Quy Nhơn, trong ngày đầu triển khai bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, công tác phục vụ hành chính công đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Các thủ tục được thực hiện thuận lợi, đội ngũ cán bộ, công chức thể hiện tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo.

Sáng sớm, đông đảo người dân đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để giải quyết thủ tục. Ảnh: N.L

Ghi nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đây cũng là trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công của 2 phường: Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, lượng người dân đến làm thủ tục trong sáng 1-7 khá đông. Tuy nhiên, mọi quy trình đều diễn ra trật tự, suôn sẻ nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ. Ông Lê Công Phúc (phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký sổ đỏ. Tôi thấy mọi thứ rất bài bản, quy mô. Cán bộ ở đây hướng dẫn rất tận tình. Trước đây các thủ tục này phải thực hiện ở cấp tỉnh hoặc thành phố, giờ được giải quyết ngay tại phường, rất tiện lợi cho người dân”.

Không khí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú cũng diễn ra khẩn trương, nền nếp. Các cán bộ, công chức, viên chức đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt nhiệm vụ theo sự phân công, sẵn sàng phục vụ người dân trong mô hình hành chính mới.

Bà Trương Thị Thanh-chuyên viên hành chính công phường An Phú-chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tâm thế. Mỗi cán bộ đều nỗ lực nâng cao chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo để thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới. Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, chúng tôi quyết tâm xử lý hồ sơ kịp thời, hiệu quả, tạo sự hài lòng cho công dân”.

Từ sáng sớm, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Phú đã tập trung giải quyết thủ tục cho người dân. Ảnh: A.H

Tại phường An Khê, để kịp thời phục vụ người dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phường Tây Sơn (thị xã An Khê cũ) đã được cải tạo thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê. Trung tâm được trang bị đồng bộ với hệ thống máy tính, máy scan, máy lấy số tự động và bố trí nhân sự hợp lý: 10 chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, 4 chuyên viên hướng dẫn hỗ trợ người dân, 1 chuyên viên tiếp nhận hồ sơ đất đai, 2 kỹ thuật viên VNPT, cùng 1 nhân viên bưu điện.

Anh Trần Thanh Hưng-chuyên viên trung tâm-cho biết: “Ngày đầu làm việc, người dân đến khá đông. Tuy có áp lực nhưng anh em đều rất vui, tích cực hướng dẫn bà con. Nhờ trang thiết bị hiện đại hỗ trợ, việc tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận lợi, nhanh gọn”.

Ngày làm việc đầu tiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê đón khá đông người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: N.M

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nhiều người dân đã đến các Trung tâm Phục vụ hành chính công để giải quyết thủ tục. Sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức đã tạo được niềm tin và sự hài lòng.

Chị Phan Thị Tuyết (tổ 6, phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi có đất tại phường An Phú nên sáng sớm đã đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để nộp hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngay trong ngày đầu vận hành chính quyền mới, tôi thấy cán bộ, nhân viên ở đây rất vui vẻ, nhiệt tình, xử lý hồ sơ nhanh chóng, gọn gàng. Điều đó khiến người dân như tôi cảm thấy rất yên tâm”.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Khê làm thủ tục chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng, tách thửa, chuyển đổi đất trồng cây lâu năm sang đất ở, ông Nguyễn Bường (tổ 2, phường An Khê) được chuyên viên hướng dẫn lần lượt làm hồ sơ. “Tôi không rành về công nghệ, hồ sơ thủ tục lại nhiều nhưng được cán bộ phường hướng dẫn tận tình nên mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn. Tôi hy vọng với mô hình chính quyền 2 cấp, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn”-ông Bường bày tỏ.

Tương tự, chị Tạ Thị Bích Sương (thôn Đức Lập, xã Ia Sao) đến làm hồ sơ hưởng trợ cấp người cao tuổi cho mẹ-nói: “Tôi được cán bộ xã hướng dẫn bổ sung các giấy tờ liên quan và hẹn ngày trả kết quả trong thời gian chờ xã có con dấu mới. Dù phải đi xa hơn do sáp nhập, nhưng cán bộ gần dân hơn, giải quyết nhanh gọn nên bà con ai cũng phấn khởi”.

Ngày đầu vận hành chính quyền mới diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, vì dân phục vụ. Ảnh: V.C

Vận hành trơn tru nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng

Để đảm bảo ngày đầu vận hành không xảy ra gián đoạn, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chủ động lên phương án chuẩn bị từ trước: tổ chức vận hành thử, rà soát trang thiết bị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt-Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn-cho hay: “Dự đoán hôm nay sẽ có đông người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường để giải quyết các thủ tục, do đó chúng tôi đã chủ động bố trí 6 công chức phụ trách tại các quầy từ số 22 đến 27. Ngoài ra, phường cũng tăng cường thêm 5 cán bộ, gồm cả công chức và cán bộ không chuyên trách, để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục. Đặc biệt, đối với các thủ tục đơn giản như sao y bản chính, xác nhận sơ yếu lý lịch hay chứng thực chữ ký, chúng tôi không để người dân phải lấy số chờ gọi tên mà trực tiếp hướng dẫn và trình lãnh đạo UBND phường ký xác nhận ngay, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, không để xảy ra ách tắc, giúp người dân hoàn tất hồ sơ kịp thời”.

Người dân khi đến làm thủ tịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được hướng dẫn tận tình. Ảnh: N.L

Ở phường An Phú, dù điều kiện vật chất vẫn còn hạn chế, nhưng mọi công tác chuẩn bị đều đã được triển khai chu đáo. “Chúng tôi đã sẵn sàng cả về nhân lực và thiết bị để phục vụ người dân. Cán bộ, công chức được quán triệt tinh thần chủ động, linh hoạt, xử lý hồ sơ hành chính kịp thời và hướng dẫn người dân làm thủ tục đúng quy trình”- bà Hoàng Thị Minh Bình-Chủ tịch UBND phường An Phú chia sẻ.

Đối với xã Ia Sao-đơn vị mới thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã: Ia Rtô và Ia Sao, việc bố trí lại nơi làm việc cũng được tính toán hợp lý để tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí. Theo bà Ksor H’Khuyên-Chủ tịch UBND xã Ia Sao, Đảng ủy xã làm việc tại trụ sở cũ của xã Ia Rtô (buôn Phu Ma Nher 1), còn HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở xã Ia Sao cũ (buôn H’Liếp). “Để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, xã đã huy động cán bộ, công chức dọn dẹp lại vệ sinh toàn bộ khuôn viên cơ quan; sửa chữa phòng ốc, bàn ghế, hệ thống điện nước để tái sử dụng, đảm bảo tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có”- Chủ tịch UBND xã Ia Sao cho hay.

Người dân hài lòng khi được cán bộ hướng dẫn và giải quyết thủ tục nhanh chóng. Ảnh: A.H

Sự vào cuộc đồng bộ, chuyên nghiệp của các đơn vị hành chính địa phương đã giúp ngày làm việc đầu tiên diễn ra suôn sẻ, không xảy ra tình trạng ách tắc hồ sơ hay gián đoạn tiếp công dân. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân.

Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và lấy người dân làm trung tâm, tin rằng mô hình chính quyền hai cấp sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phát triển công dân số trong tương lai gần.