Sẵn sàng phương án tạm hoãn lịch học khi mưa bão diễn biến phức tạp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2387/SGDĐT-VP về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, thực hiện Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi (cơn bão số 13) và mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Ảnh: T.D

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục phải lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Các trường học rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ… đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Cùng với đó, sẵn sàng tiếp nhận người dân vào tránh trú mưa bão trong trường học để bảo đảm an toàn. Sau mưa bão, khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.