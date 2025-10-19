Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đề xuất quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn việc xác định cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.
Theo dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS. Ảnh minh họa: Mộc Trà

Theo dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS cho cơ quan, đơn vị khác thì việc phân cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.

Nếu phân cấp cho cơ sở giáo dục thì cơ sở giáo dục phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định.

Dự thảo nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt; giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.

Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục khác: Đối với trường dự bị đại học thì hiệu trưởng trường dự bị đại học thực hiện tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị thì người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh trừ các cơ sở giáo dục quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Nhà giáo; Điều 3, Điều 4 thông tư này và đối với trường dự bị đại học, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục quy định tại khoản 3 này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục quy định tại khoản 3 nêu trên thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng này do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương từ năm 2026

(GLO)- Bộ GD-ĐT đang triển khai xây dựng, hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo để đảm bảo đồng bộ khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Theo đề xuất tại dự thảo, có 2 nhóm nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp 150% lương.

Có thể bạn quan tâm

Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tập trung xây dựng môi trường học tập đề cao tình yêu thương. Ảnh: T.D

“Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” ở ngôi trường vùng biên Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), hành trình “Trao niềm tin-Gieo hạnh phúc” bắt đầu khi người hiệu trưởng chọn cách trao quyền và khơi dậy sáng tạo trong mỗi giáo viên. Những góc lớp đơn sơ đã được thay bằng không gian học tập sinh động, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025: Khẳng định trí tuệ và sáng tạo của nhà giáo

Giáo dục

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (1-3.10), Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025 đã khép lại thành công, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong đào tạo nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Giáo dục

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Gia Lai: Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục

(GLO)- Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai, Công ty TNHH Huỳnh Bình Nguyên-Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025.

null