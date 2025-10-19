Đề xuất quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và hướng dẫn việc xác định cơ sở giáo dục đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo.

Theo dự thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS.

Trường hợp Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS cho cơ quan, đơn vị khác thì việc phân cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.

Nếu phân cấp cho cơ sở giáo dục thì cơ sở giáo dục phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định.

Dự thảo nêu rõ: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THCS, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là cấp THPT, trường chuyên biệt; giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.

Thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục khác: Đối với trường dự bị đại học thì hiệu trưởng trường dự bị đại học thực hiện tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị thì người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh trừ các cơ sở giáo dục quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 Luật Nhà giáo; Điều 3, Điều 4 thông tư này và đối với trường dự bị đại học, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục quy định tại khoản 3 này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục quy định tại khoản 3 nêu trên thực hiện tuyển dụng nhà giáo nếu cơ sở giáo dục đáp ứng đủ điều kiện thực hiện tuyển dụng nhà giáo theo quy định và được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phân cấp việc tuyển dụng. Việc phân cấp tuyển dụng này do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện.