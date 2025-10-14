Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Từ 15-10, học sinh trường chuyên học theo chương trình nâng cao riêng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên. Theo đó, từ ngày Thông tư có hiệu lực (15-10-2025), học sinh trường chuyên học theo chương trình nâng cao riêng.

Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu; đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn.

chuyen-hung-vuong.jpg
Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Thông tư quy định chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường THPT chuyên gồm: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và 7 ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung, Hàn, Nhật).

Thông tư cũng quy định cụ thể thời lượng dành cho dạy học nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên. Trong đó, các môn Ngữ văn và Toán là 70 tiết/năm học; Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học là 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ 70 tiết/năm học.

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỷ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Nội dung chương trình được thiết kế theo hướng nâng cao từ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, gắn với thực hành, thí nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và định hướng học sinh khai thác-sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu.

Giáo viên được khuyến khích áp dụng phương pháp dạy học tích cực, tích hợp nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Với định hướng học thuật và chuyên sâu, chương trình giáo dục nâng cao giúp học sinh phát triển tư duy logic, phản biện, sáng tạo, hình thành năng lực tự học, nghiên cứu và trình bày học thuật.

Đặc biệt, các chuyên đề học tập giúp học sinh xác định lộ trình nghề nghiệp sớm, tiếp cận kiến thức mở rộng về ngành nghề gắn với môn học, qua đó góp phần đào tạo sớm nguồn nhân lực tiềm năng cho các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu xã hội, kinh tế-tài chính, ngoại giao và giáo dục tinh hoa.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc chuẩn hóa chương trình giáo dục nâng cao không chỉ nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài mà còn hướng đến bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục chuyên, giúp tăng sức cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

