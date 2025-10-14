Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 500 học sinh tham gia chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin”

THÚY NGỌ
(GLO)- Ngày 13 và 14-10, Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao xã Kông Chro tổ chức chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” cho học sinh.

Tham gia chương trình có hơn 500 học sinh của Trường Tiểu học và THCS An Trung, Trường Tiểu học và THCS Chơ Long.

Các học sinh đọc sách tự chọn tại các kệ sách và từ xe Thư viện lưu động. Ảnh: T.N

Tại đây, các học sinh được đọc sách tự chọn tại các kệ sách và từ xe Thư viện lưu động với 5.000 đầu sách ở các thể loại như: văn học, khoa học, tâm lý, rèn luyện thân thể, truyện tranh, truyện cổ tích…

Đặc biệt, trên ô tô Thư viện lưu động còn lắp đặt 10 máy vi tính kết nối mạng internet để các học sinh tra cứu, tiếp cận và nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin.

Thông qua chương trình, học sinh các trường đã có những trải nghiệm bổ ích, tích lũy thêm nhiều kiến thức hay cũng như tiếp tục lan tỏa tình yêu sách, xây dựng thói quen đọc sách và góp phần đưa văn hóa đọc trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống cộng đồng.

(GLO)- Đó là cuộc trò chuyện thú vị với một cô giáo đã lặng lẽ "an ủi" hoàn cảnh riêng của học trò bằng cách tặng tác phẩm văn học. Tương tự, một bác sĩ nọ cũng mang đến cho bệnh nhân đang đứng trước lằn ranh sinh tử điểm tựa từ những trang sách.

