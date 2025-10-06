Học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh trải nghiệm làm lính cứu hỏa

(GLO)- Sáng 6-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và CNCH tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú).

Tham gia chương trình có hơn 1.000 học sinh và gần 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, thoát hiểm trong điều kiện cháy; quy trình, kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra; phòng cháy thiết bị điện; trình chiếu video, hình ảnh các vụ cháy gây thiệt hại lớn; hướng dẫn kỹ năng xử lý khi rò rỉ khí gas.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã biểu diễn đội hình chữa cháy cơ bản; đội hình thoát nạn từ trên cao xuống bằng dây hạ chậm; đội hình cầu dây nghiêng, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, các em học sinh được trải nghiệm làm lính cứu hỏa khi trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy; thoát hiểm trong điều kiện cháy, môi trường có nhiều khí độc, các động tác di chuyển người bị nạn; thực hành trải nghiệm đội hình cầu dây nghiêng, dây hạ chậm; nhảy thoát nạn khi có đệm hơi; sơ cứu ban đầu…