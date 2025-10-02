Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Học sinh Trường THPT Chi Lăng thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Buổi thực tập có sự tham gia của gần 700 học sinh theo học tập tại trường.

cac-hoc-sinh-thich-thu-khi-tham-gia-trai-nghiem-tai-buoi-thuc-tap-anh-tuan-anh.jpg
Các học sinh tham gia trải nghiệm tại buổi thực tập. Ảnh: Tuấn Anh

Tình huống giả định là xảy ra hỏa hoạn tại phòng học Tin học (diện tích 20 m²) do chập điện.

Đám cháy bắt nguồn từ hồ sơ, giấy tờ, thiết bị máy tính và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Trong khi đó, một số học sinh, giáo viên bị mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3. Nếu không kịp thời tổ chức thoát nạn và chữa cháy, hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại về người và tài sản.

cac-hoc-sinh-bi-mac-ket-duoc-nhanh-chong-so-tan-den-khu-vuc-an-toan-anh-tuan-anh.jpg
Các em học sinh bị mắc kẹt được nhanh chóng sơ tán đến khu vực an toàn. Ảnh: Tuấn Anh

Trước tình huống đó, nhà trường huy động toàn bộ lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, sử dụng bình chữa cháy xe đẩy, bình xách tay khẩn trương tiếp cận hiện trường, báo động toàn trường, kiểm tra quân số, sơ tán người mắc kẹt và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn.

Buổi thực tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho giáo viên, học sinh; giúp lực lượng PCCC và CNCH cơ sở vận hành, sử dụng thành thạo phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp trong công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

Tin tức

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

Tin tức

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (bìa phải) trao hoa và quyết định cho PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn-Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.D

Tạm dừng quy hoạch, bổ nhiệm mới chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường đại học

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa đề nghị tạm dừng công tác quy hoạch đối với chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng trường. Đồng thời, tạm dừng công tác quy hoạch và xem xét bổ nhiệm mới đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giám đốc, phó giám đốc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về tình hình tiếp nhận trẻ em, học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) về học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các phường ở Quy Nhơn.

null