Học sinh Trường THPT Chi Lăng thực tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Sáng 1-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú) tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Buổi thực tập có sự tham gia của gần 700 học sinh theo học tập tại trường.

Các học sinh tham gia trải nghiệm tại buổi thực tập. Ảnh: Tuấn Anh

Tình huống giả định là xảy ra hỏa hoạn tại phòng học Tin học (diện tích 20 m²) do chập điện.

Đám cháy bắt nguồn từ hồ sơ, giấy tờ, thiết bị máy tính và có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Trong khi đó, một số học sinh, giáo viên bị mắc kẹt tại tầng 2 và tầng 3. Nếu không kịp thời tổ chức thoát nạn và chữa cháy, hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại về người và tài sản.

Các em học sinh bị mắc kẹt được nhanh chóng sơ tán đến khu vực an toàn. Ảnh: Tuấn Anh

Trước tình huống đó, nhà trường huy động toàn bộ lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, sử dụng bình chữa cháy xe đẩy, bình xách tay khẩn trương tiếp cận hiện trường, báo động toàn trường, kiểm tra quân số, sơ tán người mắc kẹt và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn.

Buổi thực tập nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho giáo viên, học sinh; giúp lực lượng PCCC và CNCH cơ sở vận hành, sử dụng thành thạo phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp trong công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.