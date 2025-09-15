Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tại Cảng Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 15-9, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH có sự phối hợp nhiều lực lượng tại Cảng Quy Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Trưởng ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh và Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh chỉ đạo diễn tập.

Các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: Đoàn Bình

Chương trình diễn tập diễn ra với phương án giả định: Hệ thống điện tại nhà kho số 11, Cảng Quy Nhơn thuộc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn xảy ra sự cố nhưng không được phát hiện kịp thời, do vậy đám cháy vẫn tiếp tục phát triển tự do, khói lửa phát ra tại đường dây dẫn điện và bén sang các bao bì viên nén đặt xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy, Cảng Quy Nhơn có khoảng 1.000 lao động đang làm việc bên trong.

Các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu người bị nạn tại diễn tập. Ảnh: Đoàn Bình

Khi khói, lửa bùng lên thì nhân viên làm việc tại các khu vực xung quanh mới phát hiện ra cháy và hô hoán; lực lượng PCCC cơ sở mới biết và tổ chức chữa cháy. Lực lượng bảo vệ đã báo động, gọi điện báo cho Đội PCCC chuyên ngành của Cảng Quy Nhơn và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh); đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho người lao động bên trong Cảng Quy Nhơn thoát ra theo các lối thoát nạn.

Các lực lượng hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai công tác CNCH tại diễn tập. Ảnh: Đoàn Bình

Tiếp nhận tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các các đơn vị, lực lượng liên quan của tỉnh và cơ sở phối hợp tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ triển khai công tác CNCH. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy tại Cảng Quy Nhơn đã được khống chế hoàn toàn, cứu được 20 người bị nạn trong quá trình chữa cháy đưa ra vị trí an toàn.

Với sự phối hợp của 271 người đến từ 14 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và huy động 30 phương tiện chữa cháy tại Cảng Quy Nhơn, buổi diễn tập đã hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tham gia diễn tập Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tổng kết diễn tập, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp cho biết: Đợt diễn tập này góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong chỉ huy, điều hành công tác chữa cháy, CNCH; nâng cao kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn của các lực lượng cũng như năng lực chỉ huy, điều hành xử lý tình huống. Vận dụng linh hoạt, hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong công tác chữa cháy, CNCH tại cơ sở.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp phát biểu chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Đoàn Bình

“Tôi mong rằng, những kinh nghiệm và bài học rút ra qua cuộc diễn tập hôm nay là cơ sở quan trọng cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn toàn tỉnh nghiên cứu, vận dụng để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp"-Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.