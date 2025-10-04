Trang bị kiến thức giao thông và tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Phù Mỹ

﻿﻿Ban tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường Tiểu học số 1 Phù Mỹ. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các em học sinh được tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức về cách hoạt động của đèn tín hiệu giao thông, những tình huống có thể gây ra mất an toàn khi đi trên đường, các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các em còn được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; thực hành đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Dịp này, Hệ thống xe máy Tiến Dũng trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn và 130 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khối lớp 1 của trường.