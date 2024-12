(GLO)- Cùng với việc cải tạo hạ tầng giao thông, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên, dự án “Đến trường an toàn” năm học 2024-2025 còn tặng hàng ngàn mũ bảo hiểm đạt chuẩn với mục tiêu nhằm nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học trên địa bàn.

Phát động dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025 và tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (huyện Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trung bình mỗi năm, cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, chiếm 25% tổng số trẻ tử vong do các tai nạn thương tích.

Bên cạnh đó, khu vực xung quanh trường học cũng được đánh giá có mức độ rủi ro cao đối với trẻ em, đặc biệt là các trường gần những tuyến đường với mật độ phương tiện lưu thông lớn.

Với mong muốn đem lại những thay đổi tích cực đối với thực trạng này, dự án “Đến trường an toàn” năm học 2024-2025 tiếp tục được triển khai tại các Trường Tiểu học: Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Nguyễn Trãi (huyện Phú Thiện).

Dự án đã và đang xây dựng, phát triển nhiều hoạt động can thiệp nhằm giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và hạn chế nguy cơ va chạm, xảy ra tai nạn giao thông.

Dự án “Đến trường an toàn” đã trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và giáo viên các trường Tiểu học. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, dự án “Đến trường an toàn” đã trao hơn 2.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh và giáo viên các trường, đồng thời hướng dẫn các em học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, thực hành theo điệu nhảy tập thể “Đủ 3 bước-rước bình an” vui nhộn, dễ nhớ.

Cùng với đó, các thông điệp nâng cao ý thức về ATGT cũng được truyền tải sinh động thông qua nhân vật đại sứ dự án-Gumball cùng nhiều trò chơi tương tác thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của học sinh.

Vui mừng đội chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn vừa được tặng, em Phan Bảo Anh-học sinh lớp 4A (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) vui vẻ cho biết: “Món quà ý nghĩa này sẽ là bạn đồng hành giúp bảo vệ vùng đầu của em an toàn hơn khi tham gia giao thông, giảm thiểu nguy cơ chấn thương nếu có rủi ro xảy ra tai nạn giao thông. Mỗi ngày đi học em được ba mẹ đưa đến trường, chiếc mũ bảo hiểm là vật dụng quen thuộc không thể thiếu, giúp bảo vệ em an toàn hơn trên khắp các nẻo đường”.

Tương tự, em Cù Mạnh Đông Dương (Học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Lê Lợi) cũng vui mừng khi được tặng chiếc mũ bảo hiểm màu vàng mà em yêu thích. “Em rất vui khi được nhận chiếc mũ bảo hiểm xinh xắn và an toàn này. Em hứa sẽ chấp hành tốt các quy định về ATGT thông, luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”-em Dương phấn khởi nói.

Em Cù Mạnh Đông Dương (Học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Phú Thiện) thực hành đội mũ bảo hiểm đúng cách tại buổi phát động dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025. Ảnh: Minh Phương

Thầy Lê Trọng Dũng-Giáo viên Tổng phụ trách đội (Trường Tiểu học Lê Lợi) khẳng định: Việc tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh là vô cùng thiết thực, giúp học sinh tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và biết cách tham gia giao thông an toàn.

Thầy Dũng nêu kế hoạch: “Cùng với việc các em được trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, được hướng dẫn đội mũ cài quai đúng quy cách, nhà trường tiếp tục đưa chương trình giáo dục về ATGT vào các buổi ngoại khóa, giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực nhằm lan tỏa thông điệp giao thông an toàn trong gia đình, cộng đồng”.

Trong khi đó, cô Phan Thị Hồng Anh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh-cho biết: Việc được dự án hỗ trợ mũ bảo hiểm không những giúp các em có thêm động lực đến lớp mà phụ huynh còn chấp hành tốt các quy định về ATGT khi đưa đón con đến trường. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bậc cha mẹ nâng cao trách nhiệm đội mũ bảo hiểm cho con mình để góp phần thúc đẩy tham gia giao thông an toàn.

“Thông qua việc thực hành về cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách giúp các em có thêm kỹ năng tham gia giao thông an toàn hơn. Nhà nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền về ATGT để học sinh thực hiện tốt các quy định về ATGT hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nêu giải pháp.

Đối với tỉnh Gia Lai, năm học 2023-2024, dự án “Đến trường an toàn” triển khai tại Trường Tiểu học Hà Bầu và Trường Tiểu học xã Trang (huyện Đak Đoa) cũng đã trao tặng 1.300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh với mục tiêu hướng tới là giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn.

Thông qua nhân vật đại sứ dự án-Gumball cùng nhiều trò chơi tương tác đã thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của học sinh góp phần tuyên truyền thông điệp về ATGT. Ảnh: Minh Phương

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Bầu-thông tin: “Cùng với việc tặng mũ bảo hiểm của dự án, nhà trường cũng tích cực tuyên truyền để từng bước hình thành ý thức về ATGT, qua đó nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Đến nay, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh nhà trường đạt hơn 90%, đồng thời việc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy, xe đạp điện đã từng bước trở thành thói quen của phụ huynh, học sinh trên địa bàn".

Trao đổi với P.V, ông Võ Ngọc Quảng-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Thống kê cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tại các trường có dự án “Đến trường an toàn” tăng từ 42% đến 78%, mức độ am hiểu về ATGT đường bộ cũng tăng từ 50% đến 75%.

"Dự án đặc biệt phát huy vai trò của giáo viên nhà trường trong việc nâng cao nhận thức của học sinh, nhất là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Hy vọng với các hoạt động lan tỏa này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của học sinh trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong học sinh”-Phó Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh.