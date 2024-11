Tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn giao thông trước cổng trường

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (huyện Phú Thiện) nằm bên quốc lộ 25, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: M.P

Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) nằm trên tuyến quốc lộ 25 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao. Đối diện cổng trường là bến xe của huyện và cửa hàng xăng dầu nên tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Cô Phan Thị Hồng Anh-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Khu vực cổng trường không có biển báo giới hạn tốc độ, biển cảnh báo khu vực trường học hay biển cảnh báo giao nhau giữa quốc lộ với đường nhánh. Hơn nữa, một số vạch kẻ sang đường, vạch kẻ chia lề đường bị mờ và một phần vỉa hè trước cổng trường xuống cấp gây mất ATGT.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nêu thực trạng: Mỗi khi tan trường, việc học sinh cùng lúc ùa ra đường cộng với nhiều phương tiện dừng, đỗ để đón học sinh khiến khu vực cổng trường không đảm bảo ATGT.

Nhà trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như: tuyên truyền và ký cam kết về đảm bảo trật tự ATGT đối với phụ huynh và học sinh, đồng thời, cho các khối lớp ra về cách nhau 5-10 phút để giảm áp lực việc các học sinh rời trường cùng lúc và nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ đúng quy định, không tràn ra phía quốc lộ gây cản trở giao thông.

“Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng tôi đề nghị ngành chức năng sớm trang bị thêm biển cảnh báo giao thông, gờ giảm tốc tại các cổng trường nhằm giảm thiểu nguy cơ mất ATGT. Mặt khác, lực lượng chức năng quan tâm tuần tra kiểm soát xe ra vào bến, không dừng, đỗ hay đón khách trước cổng trường”-cô Phan Thị Hồng Anh đề xuất.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Chư Sê còn nhiều trường học có cổng ra vào tiếp giáp với quốc lộ 14, 25 và các tuyến tỉnh lộ. Theo Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Sê): Qua kiểm tra, rà soát tất cả các trường trên tuyến quốc lộ, Công an huyện đã kiến nghị với các ngành chức năng tăng cường các giải pháp đảm bảo ATGT.

Nhiều trường học chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống ATGT, nguy cơ tai nạn xảy ra rất cao. Ảnh: M.P

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn đề xuất: Đối với Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường THCS Cao Bá Quát (thị trấn Chư Sê), đề nghị bổ sung biển hạn chế tốc độ 40 km/h, kèm biển báo phụ chỉ phạm vi tác dụng 200 m phía trước cổng trường, cụm vạch sơn giảm tốc trên mặt đường vì đây là khu vực đông dân cư, trường học, phương tiện lưu thông nhiều.

Tương tự, vị trí trước cổng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ia Pal) cũng cần lắp biển hạn chế tốc độ và làm gờ giảm tốc (cả 2 chiều) kèm theo cụm vạch giảm tốc trên mặt đường và 2 biển hết hạn chế tốc độ phía sau cổng trường.

Cùng với đó, xử lý bổ sung ATGT khu vực cổng Trường Tiểu học Hùng Vương (thị trấn Chư Sê) biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h, kèm biển báo phụ chỉ phạm vi tác dụng 300 m và cụm vạch giảm tốc trên mặt đường, biển hết hạn chế tốc độ phía sau cổng trường.

“Dựa trên kết quả rà soát những điểm bất cập, chúng tôi kiến nghị các ngành chức năng sớm bổ sung hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc ở khu vực cổng trường học, đảm bảo các điều kiện an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên”-Trung tá Tuấn kiến nghị.

Theo kết quả rà soát của Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT): Trên 4 tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý (25, 14C, 19D và đường Trường Sơn Đông) có tổng cộng 104 vị trí trường học nằm cạnh quốc lộ; có 106 vị trí trường học nằm cạnh tỉnh lộ. Hiện trạng các vị trí trường học cơ bản đã có biển báo trường học, vạch giảm tốc, vạch đi bộ qua đường.

Để từng bước đảm bảo ATGT khu vực trường học, Sở GT-VT đề xuất và đã được Cục Đường bộ Việt Nam cho phép xử lý tăng cường ATGT trường học trên đường Trường Sơn Đông (theo mô hình trường học an toàn) tại 4 vị trí gồm: Trường Mầm non An Trung, THCS An Trung, Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và THCS Phan Bội Châu. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên bổ sung hoàn thiện biển báo trẻ em tại 11/11 vị trí trường học.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Anh Thái cho biết: Đối với tuyến quốc lộ, triển khai các dự án sửa chữa định kỳ theo kế hoạch năm 2024 có 4 dự án bổ sung hệ thống ATGT như: sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện biển báo, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch người đi bộ tại 51 vị trí trường học.

Riêng tỉnh lộ, cùng với việc thực hiện các dự án sửa chữa định kỳ hàng năm, Sở còn bổ sung hệ thống ATGT như: sơn kẻ vạch tim đường, vạch đi bộ, gờ giảm tốc, biển báo trẻ em, biển báo người đi bộ, biển báo hạn chế tốc độ theo giờ tại 7 vị trí trường học.

“Các vị trí sửa chữa, tăng cường ATGT đoạn qua các vị trí trường học trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, chúng tôi tiếp tục triển khai theo kế hoạch, bổ sung biển báo đi chậm, vạch sơn, biển báo đường giao theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ nhằm đảm bảo ATGT tại các cổng trường học và điều kiện ATGT cho học sinh”-Phó Giám đốc Sở GT-VT nhấn mạnh.