Công an TP. Pleiku tuyên truyền Luật ATGT đường bộ tại 3 trường học

(GLO)- Sáng 16-9, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku phối hợp cùng Ban Giám hiệu 3 trường học trên địa bàn thành phố tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 3.010 cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường.

Theo đó, 3 đơn vị trường học diễn ra hoạt động tuyên truyền về ATGT gồm: Trường THCS Trưng Vương, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Tại buổi ngoại khóa, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã tuyên truyền và hướng dẫn học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đi bộ, sang đường; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp; ngồi trên ô tô an toàn; các quy tắc tham gia giao thông an toàn.

Cùng với đó, tổ chức cho Ban Giám hiệu nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ với các nội dung như: Không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông đường bộ; không chở quá số người quy định; không sử dụng chất ma túy, các chất kích thích khác như rượu, bia khi điều khiển xe tham gia giao thông; ứng xử có văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông và tích cực tuyên truyền các quy định về trật tự ATGT đến mọi người xung quanh…

Bằng sự linh hoạt, khéo léo lồng ghép nội dung tuyên truyền với các tình huống thực tế, hoạt cảnh tình huống, các câu hỏi đố vui có thưởng, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, tham gia sôi nổi của các em học sinh. Qua chương trình giúp các em học sinh được phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn.

Dịp này, các nhà trường cũng đã phát động chương trình quyên góp, ủng hộ hướng về các bạn học sinh vùng lũ bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.