Gia lai: Giới thiệu và tập huấn cho giáo viên về dự án “Đến trường an toàn”

(GLO)-Ngày 23-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, tổ chức AIP Foundation và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu dự án “Đến trường an toàn” năm học 2024-2025 và tập huấn cho giáo viên tham gia dự án.

Chương trình giới thiệu dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025 và tập huấn cho giáo viên các trường tham gia dự án. Ảnh: Minh Phương

Trong năm học 2024-2025, dự án “Đến trường an toàn” triển khai ở 12 trường tiểu học tại 3 tỉnh Gia Lai, Yên Bái và Quảng Ngãi với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng của giáo viên, học sinh về ATGT đường bộ để bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông.

Tại Gia Lai, dự án triển khai tại 3 trường tiểu học ở huyện Phú Thiện và 2 trường tiểu học tại huyện Đak Đoa với các hợp phần chính gồm: Tặng mũ bảo hiểm; giáo dục ATGT; xây dựng cơ sở dữ liệu xếp hạng sao khu vực trường học tại tỉnh; cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trường học và chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về ATGT.

Để dự án triển khai đạt hiệu quả tốt nhất, giáo viên tại 5 trường tiểu học tham gia dự án được tập huấn, tiếp cận các kiến thức trong bộ tài liệu giáo dục về ATGT và tài liệu điện tử của dự án.

Giáo viên của các trường tham gia dự án "Đến trường an toàn" năm học 2024-2025 được tập huấn, tiếp cận tài liệu giáo dục về ATGT và tài liệu điện tử của dự án đến trường an toàn. Ảnh: Minh Phương

Cùng với đó, dự án còn giới thiệu, cung cấp, hướng dẫn giáo viên về cách ứng dụng các tài liệu bổ trợ trong giảng dạy tại nhà trường. Đồng thời, chia sẻ về phương pháp giảng dạy tích cực về chủ đề ATGT cho học sinh tiểu học về chủ đề: An toàn với mũ bảo hiểm, đi bộ an toàn và đi xe đạp an toàn. Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tiết dạy ATGT và các hoạt động tuyên truyền mà nhà trường đang triển khai; tổ chức thực hành thiết kế bài giảng sơ bộ và giảng mẫu tiết học về ATGT.

Năm học 2024-2025 là năm thứ 2 dự án “Đến trường an toàn” triển khai tại Gia Lai nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về ATGT cho hơn 3.400 học sinh, 161 giáo viên tại 5 trường dự án.