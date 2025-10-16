(GLO)- Ngày 14-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định phê duyệt Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên”.

Chương trình đặt mục tiêu tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%. Ảnh: Trần Dung

Chương trình tập trung các mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tây Nguyên thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lâm Đồng; bảo đảm đối tượng, phạm vi theo định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể đối với giáo dục mầm non, phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo. Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 35-38% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ. Phấn đấu có 99,5% trẻ em mầm non đến trường được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 5%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 3%; 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ.

Đối với giáo dục phổ thông, Chương trình đặt mục tiêu tỷ lệ đi học đúng tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp trung học cơ sở đạt 97%; tỷ lệ trẻ em đến tuổi đi học được đến trường đạt 100%; tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,7%, THCS đạt 99% và hoàn thành cấp THPT đạt 95%.

100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày. Tăng tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) được học trong các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 15%.

100% cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh DTTS tổ chức các hoạt động tìm hiểu về văn hóa DTTS của học sinh trong trường học; học sinh DTTS được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình và tiếng nước láng giềng theo nhu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đặt ra mục tiêu phấn đấu 100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định. Ảnh: Trần Dung

Về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, Chương trình phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông có học sinh đăng ký học tiếng DTTS có đủ giáo viên để tổ chức dạy học tiếng DTTS theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

100% giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục; phấn đấu tăng tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn. Phấn đấu 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng tiếng DTTS, cập nhật kiến thức văn hóa bản địa.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; có 65% trường mầm non, 65% trường tiểu học, 75% trường THCS và 60% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

100% trường có kết nối internet phục vụ cho mục đích học tập, quản lý; 100% trường tiểu học, THCS, THPT có phòng thực hành tin học.

Chương trình cũng đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra.