Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non:

Ðặt nhu cầu và hạnh phúc của trẻ làm trung tâm

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Năm học 2025-2026, giáo dục mầm non xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm. 

Mục tiêu là xây dựng môi trường học tập, nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện và công bằng cho mọi trẻ em, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nâng cao chất lượng toàn diện

Năm học 2024-2025, giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 100%, trong đó có đến 93% trẻ học 2 buổi/ngày. Hơn 80% trẻ được ăn bán trú tại trường, góp phần cải thiện sức khỏe và thể chất rõ rệt. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 1,72% ở thể nhẹ cân và 2,25% ở thể thấp còi.

giao-duc-mam-non.jpg
Trường Mầm non Hương Sen (phường Quy Nhơn) tổ chức nhiều hoạt động chú trọng sự phát triển toàn diện của trẻ. Ảnh: Hồ Điểm

Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng với 472 trường công lập và hơn 500 cơ sở tư thục độc lập, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh. Đội ngũ hơn 12.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó trên 67% giáo viên có trình độ đại học, là lực lượng quan trọng trong đổi mới giáo dục.

Đặc biệt, 100% cơ sở mầm non đã triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, đồng thời hợp tác với các dự án của quốc tế như UNICEF và VVOB để đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy khả năng sáng tạo và trải nghiệm của trẻ.

Ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)-khẳng định: Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải tiếp tục đặt nhu cầu và hạnh phúc của trẻ làm trung tâm. Đây chính là kim chỉ nam cho toàn ngành trong năm học mới. Trường học phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi phụ huynh hoàn toàn yên tâm gửi gắm con mình.

Theo định hướng của Sở GD&ĐT, một trong những nhiệm vụ then chốt của năm học 2025-2026 là thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi theo Nghị quyết của Quốc hội. Đây là bước đi nhằm đảm bảo trẻ em được tiếp cận giáo dục sớm, công bằng, đặc biệt ở vùng khó khăn.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026, bà Lương Thị Xuân Tâm-Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học (Sở GD&ĐT) khẳng định: Phổ cập giáo dục 3-5 tuổi là bước tiến lớn, đòi hỏi huy động đồng bộ nguồn lực. Nhưng cốt lõi vẫn là nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, bảo đảm trẻ được phát triển toàn diện trong môi trường thân thiện, an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có 95% giáo viên đạt trình độ cao đẳng trở lên và 96,5% đạt chuẩn nghề nghiệp mức khá trở lên. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với kho học liệu điện tử, phần mềm quản lý, cũng như khuyến khích giáo dục STEM/STEAM trong hoạt động trải nghiệm cho trẻ. Phấn đấu đến năm 2026, có trên 62% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tạo đà nâng cao chất lượng toàn diện.

Hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm

Tinh thần “lấy trẻ làm trung tâm” không chỉ dừng lại ở định hướng chung mà đã lan tỏa đến từng trường, từng lớp học. Nhiều ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục đã nêu ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non như huy động trẻ ra lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, sắp xếp mạng lưới trường lớp, chăm lo cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số hay đẩy mạnh xã hội hóa để giảm áp lực cho trường công lập.

hoat-dong-mam-non.jpg
Trường Mầm non Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đa dạng cho trẻ. Ảnh: Hồ Điểm

Bà Nguyễn Thị Huyền-Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi (xã Đức Cơ) cho hay: Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều quan trọng nhất là phải làm cho phụ huynh tin tưởng và thấy được lợi ích khi đưa con đến lớp. Chúng tôi không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ mà còn chú trọng đến việc tạo môi trường thân thiện, giúp trẻ tự tin và hứng thú học tập.

Hiện nay, nhiều trường đã mạnh dạn triển khai mô hình “Trường học an toàn, lấy trẻ làm trung tâm”, tạo ra môi trường thân thiện, nơi trẻ tự tin bày tỏ suy nghĩ, được lựa chọn hoạt động và học tập thông qua trải nghiệm. Giáo viên trở thành người đồng hành, khéo léo gợi mở thay vì áp đặt, qua đó khuyến khích sự sáng tạo, tính tự lập và khả năng hợp tác của mỗi đứa trẻ.

Bà Nguyễn Thị Trang-Hiệu trưởng Trường Mầm non Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) chia sẻ: Điều quan trọng nhất trong giáo dục mầm non là nâng cao chất lượng từng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chúng tôi luôn quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến các hoạt động vui chơi trải nghiệm, khám phá của trẻ, tất cả đều được tổ chức xoay quanh niềm vui và sự tiến bộ của trẻ. Khi trẻ hạnh phúc, phụ huynh yên tâm, đó mới là thước đo thành công của nhà trường.

Với định hướng đúng đắn và sự đồng hành của toàn xã hội, năm học 2025-2026 hứa hẹn sẽ là một dấu mốc mới, khẳng định bước tiến vững chắc của giáo dục mầm non tỉnh, nơi mọi hoạt động đều xoay quanh mục tiêu vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của trẻ.

