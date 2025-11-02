Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Theo đó, các tổ công tác của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã làm việc với 77 xã, phường khu vực Tây Gia Lai.

Nội dung chủ yếu là tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đôn đốc, hướng dẫn hỗ trợ hồ sơ cho các trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi sớm đi vào hoạt động.

Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai làm việc về thúc đẩy phát triển chăn nuôi từ nay đến cuối năm 2025. Ảnh: N.D

Cùng với đó, khuyến khích người chăn nuôi tại các vùng an toàn dịch bệnh khẩn trương tái đàn, không bỏ trống chuồng; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chăn nuôi lớn mở rộng quy mô đàn vật nuôi, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán và những tháng sau Tết.

Đặc biệt, các xã, khu vực đã xảy ra dịch bệnh tiếp tục tổ chức khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại; hướng dẫn người chăn nuôi sớm triển khai tái đàn.

Bên cạnh đó, các xã, phường chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn thống kê đầy đủ số lượng đàn vật nuôi; xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phòng-chống dịch bệnh phù hợp với lợi thế của địa phương.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, sau sáp nhập, số lượng vật nuôi của tỉnh khá cao. Tính đến tháng 9-2025, tổng đàn bò 807.465 con; đàn heo 1.789.963 con; đàn gia cầm 17.846.000 con…

Trong đó, khu vực Tây Gia Lai được xem là khu vực phát triển chăn nuôi trọng điểm của tỉnh, đảm bảo cung cấp đủ nguồn thực phẩm từ nay đến cuối năm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 244 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi; trong đó, khu vực phía Tây tỉnh có 209 dự án, phía Đông tỉnh có 35 dự án. Trong số đó có 152 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, 92 dự án đang nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư.