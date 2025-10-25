Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi

TRỌNG LỢI
(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm và ổn định sản xuất chăn nuôi.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: Đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh thực hiện tiêm hơn 11,6 triệu liều vắc xin các loại, trong đó gồm các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả heo cổ điển…

img-4157.jpg
Công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn vật nuôi được chú trọng. Ảnh: Trọng Lợi

Đáng chú ý, có hơn 2,6 triệu liều trong số này được ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ, giúp các địa phương chủ động hơn trong công tác tiêm phòng. Ông Diệp nhấn mạnh: Việc chủ động tiêm phòng đã góp phần giảm nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh nguy hiểm trong điều kiện thời tiết giao mùa, khí hậu ẩm ướt. Do đó, công tác tiêm phòng là giải pháp căn cơ, bền vững trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan, cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ, đúng quy trình để bảo vệ đàn vật nuôi của mình và cộng đồng.

Đặc biệt, từ cuối tháng 6-2025 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 59 hộ thuộc 44 thôn, làng của 24 xã, phường, với 1.251 con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy, tổng khối lượng tiêu hủy 73.947 kg. Hiện còn 2/24 xã, phường (Phù Mỹ, An Nhơn Nam) chưa qua 21 ngày theo quy định về thời gian công bố hết dịch. Tất cả các ổ dịch đều được cập nhật, báo cáo kịp thời, đầy đủ trên Hệ thống quản lý dịch bệnh động vật quốc gia (VAHIS). Công tác khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, giám sát và xử lý ổ dịch được các địa phương triển khai nghiêm túc, đúng hướng dẫn chuyên môn.

img-4223.jpg
Hộ chăn nuôi bò ở xã Tuy Phước Bắc chú trọng tiêm phòng, bổ sung nguồn thức ăn thô cho vật nuôi. Ảnh: Trọng Lợi

Cơ quan Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đôn đốc các địa phương tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng biện pháp an toàn sinh học và tiêm phòng đầy đủ, nhằm khống chế dịch tả heo châu Phi, đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh, ổn định sản xuất và nguồn cung thực phẩm trên thị trường.

