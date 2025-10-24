Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Chuyển giao kỹ thuật nuôi động vật thân mềm có giá trị kinh tế

THÀNH NGUYÊN
(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi một số loài động vật thân mềm cho 30 học viên là khuyến ngư viên và cộng tác viên khuyến nông đến từ các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài như: hàu Thái Bình Dương, tu hài, ốc hương, ốc nhảy.

cac-hoc-vien-tham-gia-tap-huan.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.N

Đây là những đối tượng nuôi có tiềm năng lớn về hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện tại các địa phương ven biển của tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, cho ăn, quản lý môi trường và các biện pháp phòng-trị bệnh thường gặp nhằm nâng cao tỷ lệ sống, giúp đối tượng nuôi phát triển tốt.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh hy vọng sau lớp tập huấn, các học viên sẽ tiếp thu và vận dụng có hiệu quả kiến thức đã được chuyển giao vào thực tiễn tại địa phương, từng bước đa dạng hóa đối tượng nuôi, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh; góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.

UBND tỉnh quyết định tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ ổn định đời sống các chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng hỗ trợ chủ tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản

Kinh tế

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký quyết định tạm ứng kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ tạm ứng hơn 4,4 tỷ đồng để triển khai chính sách hỗ trợ.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

