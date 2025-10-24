Gia Lai: Chuyển giao kỹ thuật nuôi động vật thân mềm có giá trị kinh tế

(GLO)- Sáng 22-10, tại phường Quy Nhơn Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi một số loài động vật thân mềm cho 30 học viên là khuyến ngư viên và cộng tác viên khuyến nông đến từ các xã, phường ven biển trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài như: hàu Thái Bình Dương, tu hài, ốc hương, ốc nhảy.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: T.N

Đây là những đối tượng nuôi có tiềm năng lớn về hiệu quả kinh tế và phù hợp với điều kiện tại các địa phương ven biển của tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, cho ăn, quản lý môi trường và các biện pháp phòng-trị bệnh thường gặp nhằm nâng cao tỷ lệ sống, giúp đối tượng nuôi phát triển tốt.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh hy vọng sau lớp tập huấn, các học viên sẽ tiếp thu và vận dụng có hiệu quả kiến thức đã được chuyển giao vào thực tiễn tại địa phương, từng bước đa dạng hóa đối tượng nuôi, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh; góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.