Ia Hiao phát động giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông nông thôn

(GLO)- Ngày 16-10, tại thôn Bình Trang, xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương phối hợp cùng hệ thống chính trị thôn phát động giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Đây là đơn vị được tổ chức điểm để nhân rộng ra các thôn, buôn trên địa bàn xã.

Chính quyền địa phương phối hợp cùng hệ thống chính trị thôn Bình Trang phát động giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Vũ Chi

Theo đó, tuyến đường cũ có chiều dài 1.277 m với 16 hộ dân sinh sống dọc 2 bên. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất và đời sống, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ 3,5 m lên 5,5 m.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, bà con đã thống nhất hiến đất 2.889 m2, tháo dỡ 578 m hàng rào, chặt bỏ 3 cây xoài, 5 cây keo và một số cây trồng khác.

Đặc biệt, ngoài diện tích vận động theo kế hoạch, bà con trong thôn đã tự nguyện hiến thêm 260 m2 đất cùng nhiều vật kiến trúc như hàng rào, cây cối, hoa màu với tổng trị giá trên 330 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Hữu Tâm (đứng giữa) trực tiếp xuống hiện trường tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Vũ Chi

Trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Hữu Tâm cho hay, với những hộ neo đơn, chính quyền địa phương cam kết huy động nhân lực từ các hội, đoàn thể cùng hệ thống chính trị thôn hỗ trợ di dời hàng rào, mái hiên, đảm bảo mĩ quan, an toàn tài sản cho các hộ dân sau khi tuyến đường hoàn thành.

Theo kế hoạch, sau thôn Bình Trang, các thôn còn lại gồm Sô Ma Lơng B, bôn Linh, Sô Ma Lơng A sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng để mở rộng 13 tuyến đường giao thông từ ngày 20 đến 22-10. Trong đó, có 52 hộ đồng thuận hiến 4.708 m2 đất, vật kiến trúc với tổng trị giá khoảng 880 triệu đồng để mở rộng đường. Dự kiến các tuyến đường sẽ hoàn thành trước ngày 15-11-2025.