Khẩn trương giải phóng mặt bằng mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa

(GLO)- Phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thu hồi 50,28 ha đất để bàn giao cho Công ty TNHH Ðầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa xây dựng hạ tầng, mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, lại có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh. Cộng với chính sách hỗ trợ đầu tư hấp dẫn, nhiều DN đã lựa chọn KCN này để đầu tư mở rộng dự án và thực hiện dự án mới.

Phường An Nhơn Nam đã chuẩn bị quỹ đất tại khu tái định cư gần tuyến QL 19, sẵn sàng bố trí đất ở cho các hộ thuộc diện giải tỏa trắng. Ảnh: T.Sỹ

Trước thực tế đó, tháng 2-2025, UBND tỉnh chỉ đạo TX An Nhơn (cũ) tiếp tục giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 2, giai đoạn 2 KCN Nhơn Hòa thêm 50,28 ha đất, bàn giao cho Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu hút đầu tư. Đầu tháng 7-2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Nhơn Nam tiếp tục đảm nhiệm phần việc này.

Theo UBND phường An Nhơn Nam, toàn bộ 50,28 ha đất phải GPMB (36,21 ha đất nông, lâm nghiệp và hơn 14 ha đất có nhà ở của dân) thuộc địa bàn thôn Đông Bình, nằm ở phía Nam KCN Nhơn Hòa. 247 hộ có đất bị thu hồi, trong đó, 135 hộ có nhà ở phải đền bù, GPMB.

Hiện các ngành chức năng đang phối hợp với người dân xác minh nguồn gốc đất và tiến hành đo đạc, kiểm đếm diện tích đất, cây cối, hoa màu cùng các công trình kiến trúc trên đất.

Ông Phan Trường Lưu - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý phường An Nhơn Nam - cho biết: Đến ngày 12-9, chúng tôi đã kiểm kê xong 36 ha đất nông nghiệp và trình UBND xã duyệt phương án đền bù đợt 1 trên diện tích 17,8 ha đất nông nghiệp cho 36 hộ dân, làm cơ sở để đề nghị chủ đầu tư KCN chi trả tiền đền bù cho dân; đồng thời, tiến hành lập dự thảo phương án đền bù đợt 2 đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại.

Cùng với đó, đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm kê nhà ở và công trình kiến trúc trên đất ở; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Là hộ dân nằm trong diện đền bù, thu hồi đất để phục vụ cho việc mở rộng KCN Nhơn Hòa, bà Nguyễn Thị Xuân cho biết: Gia đình tôi đang sở hữu hơn 2.000 m2 đất, trong đó, diện tích đất có nhà ở và các công trình kiến trúc khoảng 200 m2. Những ngày qua, gia đình đã tích cực phối hợp với ngành chức năng của phường đo đạc, kiểm kê đất đai, công trình kiến trúc trên đất.

"Chúng tôi mong muốn địa phương nhanh chóng hoàn thành phần việc này, đồng thời áp giá đền bù thỏa đáng cho dân. Trường hợp phải giải tỏa trắng thì cần bố trí đất tái định cư tại khu vực có đầy đủ hạ tầng thiết yếu, gần khu dân cư và gần tuyến đường chính của phường. Nguyện vọng chính đáng của người dân đã được chính quyền địa phương lắng nghe và đưa vào kế hoạch hành động"-bà Xuân đề xuất.

Ông Lê Hoài An - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam - cho hay: Cùng với việc huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ xác minh nguồn gốc đất, đo đạc, kiểm kê toàn bộ diện tích đất và cây trồng, công trình kiến trúc trên đất trong phạm vi cần GPMB, phường sẽ xem xét phê duyệt phương án đền bù cho người dân theo đúng quy định. Địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn khu tái định cư có đầy đủ hạ tầng thiết yếu để bố trí đất ở cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng.

Khu tái định cư này cách QL 19 hơn 100 m, thuận lợi cho việc đi lại, kinh doanh buôn bán, đảm bảo nơi ở mới ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Tất cả vấn đề liên quan đến công tác đền bù, GPMB, tái định cư đều được công khai để người dân biết cùng phối hợp thực hiện và giám sát. Lãnh đạo phường cũng thường xuyên bám sát cơ sở để tiếp thu và giải quyết kịp thời yêu cầu chính đáng của người dân.

Nhiều diện tích đất và nhà ở của người dân thôn Đông Bình đã được chính quyền địa phương xác minh, đo đạc, kiểm kê. Ảnh: T.Sỹ

Sự phối hợp giữa chính quyền và chủ đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa cũng diễn ra nhịp nhàng. Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa - cho biết: Công ty đã thuê đơn vị tư vấn tiến hành cắm mốc và trích đo vẽ bản đồ địa chính toàn bộ diện tích cần GPMB chuyển giao cho địa phương, làm cơ sở cho việc đo đạc, kiểm kê đất đai.

Đồng thời, chuẩn bị đủ nguồn vốn để chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng và sẵn sàng phương án thi công hạ tầng giai đoạn 2, đợt 2 KCN ngay sau khi có mặt bằng.