Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Sớm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp triển khai dự án

(GLO)- Sáng 7-9, tại phường Pleiku, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc nghe các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp báo cáo kết quả xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trên địa bàn.

z6985564593362-437ecffa0cfb204e67271e4518bbb3f6.jpgChủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào các nội dung: Báo cáo tiến độ thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các chương trình làm việc với doanh nghiệp; kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp sau hội nghị đối thoại doanh nghiệp đến nay; giải quyết các vấn đề phát sinh mới.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã báo cáo, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng Trang trại và nhà máy chế biến sữa của Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood; tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; định hướng phát triển nông nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa.

Cùng với đó là những kiến nghị về triển khai dự án đường Lý Tự Trọng của Công ty TNHH Tây Bắc Gia Lai; triển khai tổ hợp siêu thị vật liệu nội thất và khu dân cư mới tại đường Lý Nam Đế và dự án Khu đô thị Cầu Sắt của Công ty Cổ phần Tập đoàn BOSSCO; điều chỉnh tên dự án, mục tiêu, quy mô, diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư, thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt tại xã Ia Púch của Công ty TNHH một thành viên Chăn nuôi bò Trung Nguyên…

dai-dien-lanh-dao-so-tai-chinh-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Bên cạnh đó, buổi làm việc cũng nghe các kiến nghị liên quan đến vấn đề quy hoạch chi tiết, hiện trạng đất; phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thủ tục xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai; các vấn đề về thủ tục triển khai mở rộng các dự án mới; chuyển đổi công năng các hạng mục dự án, chuyển đổi đất lúa; cập nhật quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu…

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn đồng hành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức 1 bộ phận đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần "vướng đâu gỡ đó".

Đối với các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm đầu tư nhà máy chế biến sâu sản phẩm để nâng cao hiệu quả cây trồng, vật nuôi, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, các dự án nằm ở khu vực biên giới cần làm tốt công tác tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

dai-dien-cong-ty-co-phan-tap-doan-bossco.jpg
Đại diện Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn BOSSCO nêu một số vướng mắc trong triển khai dự án. Ảnh: Vũ Thảo

Đối với vướng mắc liên quan đến dự án trồng cao su, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn và sẽ đánh giá lại toàn bộ đề án chuyển đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, có định hướng chuyển đổi sang đất nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh rất quyết tâm trong việc triển khai các dự án thương mại, dịch vụ. Hiện nay, dư địa của các xã, phường còn rất nhiều trong thu hút các dự án đầu tư. Vì vậy, các ngành, địa phương cần rà soát lại quy hoạch quanh khu vực TP. Pleiku (cũ), cần làm bài bản theo từng giai đoạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án thương mại-dịch vụ; đồng thời, cần có phương án tốt nhất khi gỡ vướng các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng.

Các nhà đầu tư cũng cần nhanh chóng hoàn thiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm hoàn chỉnh công tác đầu tư hạ tầng, sau đó mới triển khai các bước tiếp theo.

dai-dien-cong-ty-co-phan-thanh-thanh-cong-bien-hoa.jpg
Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa trình bày một số định hướng phát triển nông nghiệp cũng như mở rộng quy mô hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Tỉnh rất quan tâm chủ động đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, kết nối sân bay, cảng biển để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Vì vậy, với tinh thần "nghĩ lớn, làm lớn", doanh nghiệp đã đề xuất làm thì phải làm thực chất, đem lại lợi ích chung, có trách nhiệm với xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp cần bám sát, nghiên cứu quy định pháp luật, các định hướng, chính sách của Nhà nước trong quá trình thực hiện; cần tập trung vào các trụ cột kinh tế, quan tâm và có định hướng đầu tư để tạo bước ngoặt lớn cho tỉnh trong quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương cần giải quyết rốt ráo, không gây nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, nhanh chóng tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trên tinh thần "bàn làm chứ không bàn lùi".

