Xã Biển Hồ bàn giao mặt bằng thi công đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Theo UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai), sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động, đến nay, địa phương đã chi trả hơn 33,9 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh quốc lộ 19) qua địa bàn.

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 15,14 km; riêng đoạn qua xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh cũ) nay là xã Biển Hồ có chiều dài tuyến là 3,43 km.

Các đơn vị thi công cầu trên tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (đoạn qua xã Biển Hồ). Ảnh: N.D

Sau nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đến nay, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động 64 gia đình, cá nhân và 2 tổ chức có đất đai, nhà cửa, cây cối, vật kiến trúc bị ảnh hưởng (với diện tích hơn 13 ha) để bàn giao toàn bộ 3,43 km mặt bằng.

Sau khi bàn giao mặt bằng, UBND xã Biển Hồ đã đề nghị Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống những khu vực bị ảnh hưởng của dự án.

Đồng thời, có phương án bảo vệ môi trường trong quá trình thi công, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cần hỗ trợ người dân di chuyển cây cối, vật kiến trúc, nhà cửa…

Phương tiện cơ giới tập trung thi công tuyến đường đoạn qua xã Nghĩa Hưng (cũ). Ảnh: N.D

Được biết, tổng số tiền đền bù giải phóng mặt bằng qua xã Biển Hồ hơn 33,9 tỷ đồng đã được chi trả cho các gia đình, cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Các đơn vị thi công đang tập trung máy móc, phương tiện chờ thời tiết thuận lợi sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.