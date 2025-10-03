Sẽ vinh danh các cơ sở lưu trú tiên phong xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc

(GLO)- Ngày 3-10, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng-chống tác hại thuốc lá và các bên liên quan tổ chức phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I-năm 2025.

Sự kiện nhằm tôn vinh các cơ sở lưu trú tiên phong trong việc xây dựng môi trường dịch vụ không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam văn minh, an toàn và thân thiện.

Các khách sạn tham gia Bảng xếp hạng sẽ được đánh giá trên thang điểm 100, gồm các nhóm tiêu chí: Tuân thủ pháp luật và quy định cấm hút thuốc; cơ sở vật chất và bố trí khu vực không khói thuốc; công tác tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng; cơ chế quản lý và giám sát; các sáng kiến, mô hình hay trong duy trì môi trường không thuốc lá; phản hồi và mức độ hài lòng của du khách.

Các khách sạn tham gia Bảng xếp hạng sẽ được đánh giá trên thang điểm 100 theo các tiêu chí liên quan đến thực hiện môi trường không khói thuốc lá. Ảnh: P.V

Các khách sạn được xếp hạng sẽ nhận Quyết định chứng nhận, Biển công nhận “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” năm 2025 và được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Báo Văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Đây là cơ hội để các khách sạn khẳng định uy tín, thương hiệu, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội đối với sức khỏe cộng đồng.

Ban Tổ chức sẽ nhận hồ sơ từ ngày 3/10-10/11. Đối tượng tham gia là các khách sạn từ hạng 3 sao trở lên trên phạm vi toàn quốc. Hồ sơ đăng ký gồm phiếu tham gia, bảng tự đánh giá theo tiêu chí chấm điểm, bản cam kết và các tài liệu minh chứng. Các đơn vị có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua website http://baovanhoa.vn hoặc gửi trực tiếp về trụ sở Báo Văn hóa (số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội).

Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả từ ngày 1/12-8/12 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL, Báo Văn hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và trên website của các Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố; trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube... Lễ tổng kết, trao chứng nhận và vinh danh dự kiến diễn ra ngày 30/12/2025.

Chương trình phát động Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Luật Phòng-chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời hiện thực hóa cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của WHO. Mục tiêu trước mắt của chương trình là tìm kiếm, lựa chọn và vinh danh những khách sạn tiêu biểu đã nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc, qua đó tạo động lực cho toàn ngành cùng hưởng ứng.

Về lâu dài, chương trình hướng tới hình thành phong trào khách sạn không khói thuốc lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm gánh nặng chi phí y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú và khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam xanh - sạch - đẹp. Không chỉ dừng lại ở việc trao danh hiệu, Bảng xếp hạng còn khẳng định quyền được sống trong môi trường trong lành, không có khói thuốc của mọi công dân; khuyến khích những người hút thuốc giảm hoặc bỏ thói quen; đồng thời tạo thêm sự yên tâm, tin tưởng cho khách du lịch trong và ngoài nước khi lựa chọn Việt Nam.