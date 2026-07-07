Công an phường Tam Quan giúp người dân nhận lại 150 triệu đồng chuyển nhầm

(GLO)- Ngày 7-7, Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa hỗ trợ một người dân trên địa bàn nhận lại số tiền 150 triệu đồng sau khi chuyển nhầm sang tài khoản ngân hàng của một người ở TP. Cần Thơ.

Theo đó, sáng 7-7, ông Nguyễn Châu (SN 1971, trú khu phố Mỹ Lộc, phường Tam Quan) đến Công an phường Tam Quan trình báo việc chuyển nhầm tiền khi thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Vợ chồng ông Châu được Công an phường Tam Quan hỗ trợ nhận lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: Hồng Tâm

Cụ thể, vào ngày 6-7, ông Châu đến chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn để chuyển tiền cho con trai đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch, ông đã chuyển nhầm số tiền 150 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ tại TP. Cần Thơ.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình ông Châu đã chủ động liên hệ với người nhận để được hoàn lại số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, do lo ngại các hình thức lừa đảo bằng công nghệ cao, người nhận nhầm đã đề nghị ông Châu đến Công an TP. Cần Thơ nơi người này thường trú để giải quyết và trả lại tiền. Do điều kiện đi lại khó khăn, ông Châu trình báo Công an phường Tam Quan và đề nghị có biện pháp hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương xác minh, làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ngay trong sáng cùng ngày, Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để ông Châu nhận lại đầy đủ số tiền 150 triệu đồng đã chuyển nhầm.