Công an xã Gào hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

(GLO)- Ngày 22-6, Công an xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã trao lại 34 triệu đồng cho anh Rơ Châm Hào (SN 1998, trú tại làng O Sơr, xã Gào) sau khi hỗ trợ xác minh, liên hệ chủ tài khoản nhận số tiền do anh chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 18-6, Công an xã Gào tiếp nhận trình báo của anh Rơ Châm Hào về việc trong quá trình giao dịch trên ứng dụng ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm 34 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Đại diện Công an xã Gào tiếp nhận thư cảm ơn của anh Rơ Châm Hào sau khi hỗ trợ nhận lại số tiền 34 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Gào đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh; đồng thời đề nghị chủ tài khoản nhận nhầm tiền tự nguyện hoàn trả số tiền trên.

Sau khi hoàn tất việc xác minh, ngày 22-6, Công an xã Gào đã trao lại toàn bộ số tiền cho anh Rơ Châm Hào. Nhận lại tài sản, anh Rơ Châm Hào đã gửi thư cảm ơn tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gào vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy hỗ trợ người dân.