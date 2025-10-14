Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giành giải nhất cuộc thi trưng bày pano ảnh

(GLO)- Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2025), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai là đơn vị tiêu biểu, tham gia tích cực, hiệu quả tất cả các nội dung.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã đạt giải nhất cuộc thi trưng bày pano ảnh. Tác phẩm này được Ban tổ chức đánh giá cao về tính sáng tạo, thẩm mỹ và chiều sâu nội dung, phản ánh sinh động hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đạt giải nhất cuộc thi trưng bày pano ảnh trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 5. Ảnh: K.N

Ngoài ra, ca khúc "LLVT Quân khu 5 xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Trung tá Thảo Nam Giang (Phòng Chính trị) và ca khúc "Hành khúc Quân khu 5" của Thiếu tá Phi Ưng (Phòng Chính trị) lần lượt đạt giải C và khuyến khích trong cuộc thi sáng tác ca khúc về truyền thống LLVT Quân khu 5.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cũng đã giành 2 giải khuyến khích cuộc thi tìm hiểu “LLVT Quân khu 5 - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Đây là kết quả xứng đáng cho sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, đơn vị của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.