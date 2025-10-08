Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quân khu 5 kiểm tra toàn diện công tác quân lực tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-10, Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 5 do Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác quân lực tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Làm việc với Đoàn có Đại tá Mai Kim Bình - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 5 về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, theo dõi, quản lý chặt chẽ và thống nhất về nội dung, phương pháp triển khai thực hiện công tác quân lực năm 2025 trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: H.P

Sau đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ, thủ tục, kế hoạch, quy trình các mặt công tác tổ chức, biên chế theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều chuyển, sáp nhập tổ chức lại các đơn vị và việc tổ chức biên chế các chức danh, chức vụ; thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân thuộc diện cơ quan quân lực quản lý; quy trình đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị định 178/NĐ-CP cho các đối tượng; công tác kiểm kê, thống kê, đăng ký, quản lý và bố trí sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật; công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị…

doan-cong-tac-kiem-tra-cac-ho-so-thu-tuc-trong-cong-tac-quan-luc.jpg
Các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, thủ tục trong công tác quân lực tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện toàn diện các mặt công tác quân lực, quy trình các bước bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định của các cấp ban hành.

Đại tá Lê Kim Giàu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 đề nghị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm công tác quân lực là một trong những nhiệm vụ trung tâm của công tác tổ chức lực lượng và là nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của người chỉ huy, hệ thống chỉ huy - tham mưu các cấp. Từ đó, tập trung thực hiện hiệu quả công tác tổ chức biên chế, trang bị, động viên, quân số, tuyển quân và quy trình nâng lương, chuyển nhóm, ngạch, giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng diện quân lực quản lý.

dai-ta-le-kim-giau-kiem-tra-tai-bo-chqs-tinh.jpg
Đại tá Lê Kim Giàu (người ngồi) kiểm tra công tác quân lực tại Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: H.P

Đoàn công tác cũng đã ghi nhận và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc do Bộ CHQS tỉnh kiến nghị để đề xuất Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng có giải pháp, hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

