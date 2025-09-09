Gia Lai: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Quân lực

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí nguyên thủ trưởng Cơ quan Quân lực của lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các nguyên thủ trưởng Cơ quan Quân lực của lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: H.P

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Quân lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng luôn đồng hành cùng dân tộc và Quân đội qua các giai đoạn lịch sử. Ở mỗi giai đoạn, ngành Quân lực đều hoàn thành xuất sắc trọng trách tham mưu về công tác tổ chức lực lượng, động viên, biên chế, xây dựng quân đội chính quy, từng bước hiện đại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thế Vinh khẳng định buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 ngày truyền thống ngành Quân lực là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống, thành tích vẻ vang của ngành trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.P

Thời gian tới, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu ngành Quân lực trong lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp những chủ trương, biện pháp về công tác Quân lực, về tổ chức biên chế, bảo đảm quân số, trang bị; thực hiện chế độ, chính sách; xây dựng lực lượng dự bị động viên và chuẩn bị động viên công nghiệp một cách toàn diện.

Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; tác phong khiêm tốn, trung thực, có phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.