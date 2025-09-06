Danh mục
Gia Lai: Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tham mưu tác chiến

(GLO)- Ngày 6-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025). Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh-chủ trì buổi gặp mặt. 

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và nguyên thủ trưởng Cơ quan Tham mưu tác chiến lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 80 năm của ngành Tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam.

mg-2828.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: H.P

Theo đó, sau ngày nước nhà giành được độc lập, để chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang cả nước, ngày 7-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Văn Thái thành lập Bộ Tổng Tham mưu. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, nhân dân cả nước, Bộ Tổng Tham mưu đã từng bước trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc trong các cuộc kháng chiến; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ đổi mới.

Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam, ngành Tham mưu tác chiến lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã phát huy cao độ tinh thần mưu trí, dũng cảm, sáng tạo và là cơ quan trung tâm, cơ quan đầu não, tham mưu hiệp đồng tác chiến và giúp cho người chỉ huy chỉ đạo, đề ra đối sách, sách lược để thực hiện hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

mg-2835.jpg
Đại tá Đinh Văn Thê - Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh-phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.P

Thay mặt lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Đinh Văn Thê khẳng định: Buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 ngày truyền thống ngành Tham mưu tác chiến Quân đội nhân dân Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cán bộ; khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống, thành tích vẻ vang của ngành trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Từ đó, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tham mưu tác chiến lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy thành quả, kinh nghiệm, truyền thống, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

mg-2894.jpg
Các thế hệ cán bộ Tham mưu tác chiến lực lượng vũ trang tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

“Thời gian tới, ngành Tham mưu tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược để nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp”-Đại tá Đinh Văn Thê nhấn mạnh.

