Tận tâm dìu dắt tân binh

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Nhờ đó, chiến sĩ mới nhanh chóng vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, từng bước rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ mới Nguyễn Hoàng Phúc Tiến (Trung đội Pháo binh 1, Đại đội Pháo binh 7, Tiểu đoàn Pháo binh 12, Trung đoàn Pháo binh 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) chia sẻ: “Môi trường quân đội rất khác so với ở nhà, những ngày đầu tôi khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị đã hướng dẫn chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao”.

Sau khi đón, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh) hướng dẫn tân binh công tác nội vụ ở đơn vị. Ảnh: T.D

Cùng tâm trạng, tân binh Nguyễn Công Khanh (Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng), tôi tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo xanh biên phòng. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng được chỉ huy đơn vị quan tâm, hướng dẫn tận tình. Ban đầu tôi chưa biết gấp chăn màn, đeo dây lưng, nhưng sau vài ngày đã thực hiện tốt. Tôi quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và công tác sau này”.

Theo trung tá Nguyễn Văn Thành - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, năm 2026 đơn vị được giao huấn luyện 190 chiến sĩ mới. Đảng ủy và Ban Chỉ huy đơn vị đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; xây dựng kế hoạch cụ thể; bổ sung giáo án, mô hình học cụ, chỉnh trang thao trường… nhằm tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới bài bản.

“Điều kiện khí hậu, phong tục tập quán ở quê hương của các tân binh có sự khác nhau nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện. Vì vậy, chúng tôi xác định huấn luyện phải bảo đảm an toàn, hiệu quả cao. Mục tiêu là sau khóa huấn luyện, các chiến sĩ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tại các đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới cũng như biển, đảo” - Trung tá Nguyễn Văn Thành cho biết.

Cũng theo trung tá Nguyễn Văn Thành, năm nay, trình độ học vấn của chiến sĩ mới được nâng cao, gần 85% tốt nghiệp THPT; trong đó hơn 40% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Dù quân số đông, đơn vị vẫn sắp xếp lịch huấn luyện hợp lý, giúp chiến sĩ mau chóng thích nghi với điều kiện khí hậu, rèn luyện tác phong quân nhân.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn trong những ngày đầu nhập ngũ ở Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D

Trung úy Vũ Quyền Linh - Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh 1 (Đại đội Pháo binh 7) cho biết: Trong huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị kết hợp giảng giải với trực quan để bộ đội nắm chắc nội dung; cán bộ làm mẫu động tác để chiến sĩ quan sát, thực hiện theo; thường xuyên đặt câu hỏi củng cố kiến thức, trong đó luyện tập thực hành là trọng tâm.

Đồng thời, theo dõi sát sao quá trình luyện tập, kịp thời hướng dẫn những chiến sĩ chưa nắm chắc nội dung và thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên các trường hợp còn dao động. Chúng tôi coi chiến sĩ mới như người em trong đơn vị để tạo sự gần gũi, gắn kết, giúp anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), ngày 12-3 các tân binh tiến hành phúc tra sức khỏe; từ ngày 13.3 chính thức bước vào huấn luyện. Trước đó, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các nội dung như: Tập huấn cán bộ khung huấn luyện; thống nhất phương pháp quản lý, rèn luyện bộ đội; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ và thao trường.

Thượng tá Vũ Văn Hà - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thông tin 29 - cho biết: “Cán bộ các cấp xác định rõ trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ để giúp các đồng chí nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, chúng tôi tin tưởng công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 sẽ đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Sự quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất, từ bữa ăn, giấc ngủ đến phương pháp huấn luyện đã tạo nền tảng vững chắc cho tân binh. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ tuy còn bỡ ngỡ, nhưng với sự tận tâm của cán bộ và quyết tâm của chiến sĩ mới, mùa huấn luyện năm 2026 hứa hẹn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.