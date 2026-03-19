Tận tâm dìu dắt tân binh

THIÊN DI

(GLO)- Bước vào mùa huấn luyện tân binh năm 2026, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục chú trọng chăm lo cho tân binh từng chi tiết, từ sinh hoạt đến thao trường huấn luyện.

Nhờ đó, chiến sĩ mới nhanh chóng vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, từng bước rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ mới Nguyễn Hoàng Phúc Tiến (Trung đội Pháo binh 1, Đại đội Pháo binh 7, Tiểu đoàn Pháo binh 12, Trung đoàn Pháo binh 54, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) chia sẻ: “Môi trường quân đội rất khác so với ở nhà, những ngày đầu tôi khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, chỉ huy đơn vị đã hướng dẫn chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày. Tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao”.

Sau khi đón, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh) hướng dẫn tân binh công tác nội vụ ở đơn vị. Ảnh: T.D
Sau khi đón, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP tỉnh) hướng dẫn tân binh công tác nội vụ ở đơn vị. Ảnh: T.D

Cùng tâm trạng, tân binh Nguyễn Công Khanh (Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (ĐH Đà Nẵng), tôi tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo xanh biên phòng. Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng được chỉ huy đơn vị quan tâm, hướng dẫn tận tình. Ban đầu tôi chưa biết gấp chăn màn, đeo dây lưng, nhưng sau vài ngày đã thực hiện tốt. Tôi quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và công tác sau này”.

Theo trung tá Nguyễn Văn Thành - Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, năm 2026 đơn vị được giao huấn luyện 190 chiến sĩ mới. Đảng ủy và Ban Chỉ huy đơn vị đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; xây dựng kế hoạch cụ thể; bổ sung giáo án, mô hình học cụ, chỉnh trang thao trường… nhằm tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới bài bản.

“Điều kiện khí hậu, phong tục tập quán ở quê hương của các tân binh có sự khác nhau nên ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện. Vì vậy, chúng tôi xác định huấn luyện phải bảo đảm an toàn, hiệu quả cao. Mục tiêu là sau khóa huấn luyện, các chiến sĩ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tại các đơn vị đóng quân ở khu vực biên giới cũng như biển, đảo” - Trung tá Nguyễn Văn Thành cho biết.

Cũng theo trung tá Nguyễn Văn Thành, năm nay, trình độ học vấn của chiến sĩ mới được nâng cao, gần 85% tốt nghiệp THPT; trong đó hơn 40% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Dù quân số đông, đơn vị vẫn sắp xếp lịch huấn luyện hợp lý, giúp chiến sĩ mau chóng thích nghi với điều kiện khí hậu, rèn luyện tác phong quân nhân.

Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn trong những ngày đầu nhập ngũ ở Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D
Hướng dẫn chiến sĩ mới gấp chăn màn trong những ngày đầu nhập ngũ ở Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D

Trung úy Vũ Quyền Linh - Trung đội trưởng Trung đội Pháo binh 1 (Đại đội Pháo binh 7) cho biết: Trong huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị kết hợp giảng giải với trực quan để bộ đội nắm chắc nội dung; cán bộ làm mẫu động tác để chiến sĩ quan sát, thực hiện theo; thường xuyên đặt câu hỏi củng cố kiến thức, trong đó luyện tập thực hành là trọng tâm.

Đồng thời, theo dõi sát sao quá trình luyện tập, kịp thời hướng dẫn những chiến sĩ chưa nắm chắc nội dung và thường xuyên nắm bắt tư tưởng, động viên các trường hợp còn dao động. Chúng tôi coi chiến sĩ mới như người em trong đơn vị để tạo sự gần gũi, gắn kết, giúp anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), ngày 12-3 các tân binh tiến hành phúc tra sức khỏe; từ ngày 13.3 chính thức bước vào huấn luyện. Trước đó, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các nội dung như: Tập huấn cán bộ khung huấn luyện; thống nhất phương pháp quản lý, rèn luyện bộ đội; chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng, mô hình học cụ và thao trường.

Thượng tá Vũ Văn Hà - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Thông tin 29 - cho biết: “Cán bộ các cấp xác định rõ trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ để giúp các đồng chí nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện, chúng tôi tin tưởng công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 sẽ đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Sự quan tâm từ những chi tiết nhỏ nhất, từ bữa ăn, giấc ngủ đến phương pháp huấn luyện đã tạo nền tảng vững chắc cho tân binh. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ tuy còn bỡ ngỡ, nhưng với sự tận tâm của cán bộ và quyết tâm của chiến sĩ mới, mùa huấn luyện năm 2026 hứa hẹn đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới.

Đồng hành cùng chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ, từ bỡ ngỡ ban đầu, các chiến sĩ mới đã dần làm quen với môi trường kỷ luật của quân đội. Sự quan tâm, động viên kịp thời của cán bộ, chỉ huy trở thành điểm tựa giúp các tân binh ổn định tư tưởng, vững tâm rèn luyện.

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

Trại giam Gia Trung làm Cụm trưởng Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 năm 2026

(GLO)- Ngày 7-3, tại Trại giam Gia Trung, Cụm thi đua đơn vị cơ sở số 45 đã tổ chức hội nghị ký giao ước phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục C10, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 45 cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

